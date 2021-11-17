محافظ البحر الأحمر: مستعدون لموسم الأمطار ونتابع التغيرات الطارئة

أعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، استعداد المحافظة لموسم الأمطار والسيول، مشيرًا إلى أنه منذ 3 أيام شهدت منطقة رأس حدربة الملاصقة للحدود السودانية، موجة من الطقس السيئ، واستمرت لحلايب وشلاتين، إذ كانت أكثر حدة هناك.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن وزارة الموارد المائية والري، عملت على حماية مخرات السيول، فضلًا عن أن هناك بحيرة كبيرة تستوعب نحو 9 ملايين متر مكعب من المياه، ما نتج عن هذه الأمطار تخزين 6 ملايين متر تستخدم لأغراض الزراعة.

إغلاق الطرق المتجهة للصعيد 24 ساعة

وأوضح أنه خلال موجة الطقس السيئ، تم إغلاق طرق المحافظة المتجه للصعيد لمدة أقل من 24 ساعة، للتأكد من سلامة الطرق وعدم تأثرها بالسيول وتم إعادة فتحها، مؤكدًا أن الأجواء حاليًا مستقرة تمامًا وجميع الطرق مفتوحة.

وأوضح أن هناك تمركزات على الـ 7 مدن بالمحافظة، غير أن هيئة الأرصاد الجوية تقوم بالإبلاغ عن أي طارئ، مع الجاهزية التي تكون عليها غرفة عمليات الوزارة، كما أن مدينة رأس غارب تعرضت لسيول قوية للغاية في عام 2016.

إقامة البرابخ للاستفادة من مياه السيول

وأوضح محافظ البحر الأحمر، أنه بعد هذا الأمر قامت وزارة الري بإقامة عدد كبير من البرابخ لتوجيه مياه السيول والاستفادة منها بطرق أخرى، وحال كثافة الأمطار وتراكمها على سفح الجبال، واتخاذها مسارات أخرى غير مخرات السيول، يتم إخلاء المواطنين وإغلاق الطرق بالتعاون مع المحافظة المقابلة، والتعامل مع المياه المتراكمة.

فرض غرامة 20 ألف جنيه لإلقاء المخلفات بالغردقة

من ناحية أخرى، أوضح محافظ البحر الأحمر، أن مدينة الغردقة حصلت على جائزة التميز، ضمن أفضل 3 مدن على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أنه لا يليق مع عودة السياحة، تواجد القمامة بشوارع المدينة، خاصة أمام البازارات والمناطق التي يتردد عليها السياح.

وأوضح أن قرار فرض غرامة 20 ألف جنيه لإلقاء المخلفات في الشارع بالغردقة، لم يصدر فجأة، بل تم التنبيه أكثر من مرة، وكان يتم فرض غرامات بسيطة على المخالفين، ولكن هذا القرار يهدف للردع.

هناك تدرج في تطبيق الغرامة

وأشار اللواء عمرو حنفي إلى أن هناك تدرجا في تطبيق الغرامة، كما أن الغرامة لم تطبق إلا بعد توفير صناديق القمامة والحاويات والمشرفين، وذلك لمتابعة هذا الأمر من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وبالتعاون مع الداخلية.

ولفت محافظ البحر الأحمر، إلى أن هناك قدرا من الالتزام من المواطنين أنفسهم، معقبًا: «بعض المواطنين بينبهوا اللي جبنهم أو يقدموا شكاوى ضدهم لكونهم يسببون مشكلة لهم، ويتم اتخاذ الإجراءات الفورية ضد المخالفين».