الشرطة تضبط متهما بإطلاق النار في شارع «جرس خليل» ببهتيم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحكام قبضتها وفرض السيطرة الأمنية في شارع «جرس خليل» بمنطقة بهتيم في محافظة القليوبية، بعد رصدها ما نشره أحد الحسابات الشخصية عبر إحدى المجموعات على موقع «فيسبوك» بشأن مقطع فيديو تضمن استغاثة من انتشار الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة البيضاء في الشارع، مدعياً قيام شخص بحمل سلاح ناري فرد خرطوش وترويع أهالي المنطقة.

فحص المنشور

وفحصت أجهزة الأمن المنشور، وتبين نشوب مشاجرة بين عاطل ومبيض محارة، لهما معلومات جنائية، بسبب خلافات الجيرة، كما أكد الفحص والتحريات قيام الأول بإطلاق عيار ناري في الهواء من فرد خرطوش كان بحوزته، ولم يتلق القسم ثمة بلاغات.

القبض على العاطل

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأول، وبمواجهته أقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن نفسه، وباستدعاء الثاني، قرر حدوث مشادة كلامية بينه وبين الأول، قام على أثرها الأول بإحضار سلاح ناري «فرد خرطوش»، وإطلاق عيار ناري في الهواء، دون حدوث إصابات، وتدخل عدد من الأهالي وتم التصالح والتراضي فيما بينهما، دون تحرير ثمة محاضر بهذا الشأن، إلا أنه بعد إلقاء القبض على المتهم، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق فيه.

وتقوم الأجهزة الأمنية بمواصلة جهودها بالمنطقة المشار إليها، بفرض حالة الاستقرار الأمني، حيث أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط العديد من القضايا وكميات متنوعة من المواد المخدرة.