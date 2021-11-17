مصرع مسن سقط من شرفة منزله في كفر الشيخ

لقي مُسن مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه من شرفة منزله بالطابق الثاني، بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العقيد حازم الشيخ، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، بتلقي القسم إشارة من شرطة النجدة، تفيد سقوط عجوز من الطابق الثاني بمنزله أمام مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي.

معاينة مباحث كفر الشيخ للواقعة

انتقل الرائد عمرو عوض، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق، رفقة الرائد ماجد بشر، مفتش فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، والنقيب أحمد يسري، معاون مباحث القسم، وبالفحص تبين وجود جثة لمسن يدعى «سعد.ع.ي.د» 77 عامًا، موظف بالمعاش.

نجل المتوفى يؤكد مصرع والده قضاء وقدر

وبسؤال نجله «محمد»، عامل، قرر أن والده كان يقف بشرفة الشقة بالطابق الثاني واختل توازنه مما أدى إلى سقوطه أرضًا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الفحص الطبي على الجثة تبين إصابة المتوفى بكسور في الجمجمة، نتيجة السقوط من علو، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

حُرر بذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب أعمال الصفة التشريحية وسؤال أهل المتوفى حول ظروف وملابسات الواقعة وطلب تحريات المباحث حيث أكد أهليته أنه اختل توازنه خلال وقوفه في شرفة منزله فسقط في الشارع وبفحصه تبين أنه فارق الحياة.