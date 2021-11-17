مصرع عاملين وإصابة آخر إثر سقوطهم في غرفة صرف صحي بالأقصر

سقط ثلاثة من العمال بالشركة القابضة لمياه الشرب، في إحدى بالوعات الصرف الصحي، أثناء محاولتهم تسليك بعض المواسير عقب انسدادها بمنطقة نجع القرية بجوار الشيخ السعدي الصحابي.

إخطار الحماية المدنية لانتشال الجثث

البداية بورود العديد من شكاوى الأهالي بحدوث هبوط أرضي بالمنطقة نتيجة انسداد مواسير الصرف، فأرسلت شركة المياه ثلاثة عمال لحل المشكلة، إلا أنهم تعرضوا للغرق في البيارة وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بمركز شرطة إسنا جنوب محافظة الأقصر بالواقعة، مع إخطار الحماية المدنية لانتشال الجثث التي ظلت تحت المياه لأكثر من ساعة.

بلاغ لمركز إسنا

وورد بلاغ إلى مركز شرطة إسنا جنوب محافظة الأقصر من الأهالي بسقوط ثلاثة أشخاص من عمال الصرف الصحي أثناء العمل في تسليك بيارة للصرف الصحي بمركز إسنا، وتحديدا بمنطقة الشيخ سعد الصحابي بالقرية، وعلى الفور تم إرسال ثلاث سيارات إسعاف لنقل الجثث والمصاب.

حفر 100 متر أسفل الأرض

أكد شاهد عيان يُدعى محمد عصمت، أن أهالي القرية يعانون منذ فترة من هبوط أرضي نتيجة حدوث انسداد في المواسير الخاصة بالصرف الصحي، وعلى إثر ذلك تم تقديم العديد من الشكاوى، حيث تم الحفر لعمق يصل إلى 100متر، ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم يعمل ثلاثة من عمال الصرف الصحي في الحفر وخلال نزولهم أسفل المياه لفك عدد من المواسير المنسدة انهالت المياه على أحدهم واضطر آخر لينقذ الأول لكنه غرق معه في مياه الصرف، بينما حاول الثالث اللحاق بهما لكن أثناء نزوله عبر السلم شعر بالإغماء فنجع الأهالي في إخراجه باستخدام حبال.

شاهد العيان، أكد استمرار العمال في مياه الصرف لفترة استغرقت ساعة مما يؤكد غرقهم نتيجة مياه الصرف الصحي التي غطت البيارة بالكامل، بينما نقلت سيارة الإسعاف الشخص الثالث الذي تم إنقاذه وإسعافه بسبب إصابته بحالة من الإغماء وضيق في التنفس، لافتا، إلى إن العمال في الثلاثينات من العمر وجميعهم من مركز إسنا.