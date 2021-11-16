زفاف على النيل وخطوبة في البالون.. حفلات السياح في الأقصر «حاجة تانية»

بمشهد مميز وبديع وطلة مختلفة، شهدت محافظة الأقصر، وتحديدا داخل أحد الفنادق العائمة، إقامة حفل زفاف بطقوس متميزة، حيث أقيم الحفل داخل مركب سياحي في نهر النيل لعروسين من البرازيل مع حضور عدد كبير من الأقارب والمعارف، الذين قرروا مشاركة العروسين فرحتهما من خلال إقامة حفل الزفاف بالمدينة السياحية.

طلة بـ الأبيض

التزام الحضور بالظهور بطلة مختلفة في حفل الزفاف المقام على نهر النيل، حيث ارتدى الحضور ملابس بيضاء تناسقا وتماشيًا مع ملابس العريس والعروس، حيث ارتدت العروس فستانا قصيرا بـ حمالة باللون الأبيض، مع حذاء أبيض بسيط، وخصلات شعر بسيطة، فيما نسق العريس بنطالا أبيض اللون مع جاكت باللون البيج الفاتح.

80 شخصا في حفل الزفاف

سمر ناجي، مرشدة سياحية، أوضحت أن الحفل المتميز حضره أكثر من 80 شخصا من أقارب وأصحاب العروسين من دولة البرازيل، وأقيم على مركب عائم ما بين محافظتي الأقصر وأسوان، وسط أجواء المرح والسعادة التي ظهرت على العريس وعروسته وجميع الأقارب الذين حضروا حفل الزفاف على ضفاف البر الغربي، وخلفه معابد البر الغربي المتميزة من معبد الدير البحري وغيرها.

محافظة الأقصر خلال الفترات الأخيرة أيضا شهدت إقامة حفلات خطوبة متنوعة على متن عدد من رحلات البالون الطائر في منطقة البر الغربي، أبرزها كانت في عيد الحب المصري، حيث قدم سائح صربي خاتما من الألماس لحبيبته، قبل استقلالهما رحلة بالبالون الطائر في سماء البر الغربي في مفأجاة سارة لها ووسط تصفيق الجمهور من ركاب البالون الطائر من السياح من مختلف الجنسيات الأخرى.