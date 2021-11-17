القبض على قاتل صديقه بسبب نشوب خلاف بينهما في دمياط

كثفت مساء اليوم الأربعاء، أجهزة الأمن بدمياط من تواجدها بقرية شطا التابعة لمركز دمياط، لمنع الاشتباكات بين عائلتين على إثر اتهام أحد الأشخاص يدعى «ا. خ» بقتل صديقه ويدعى «ش. ا»، مساء أمس، بسبب خلافات نشبت بينهما، حيث قام بطعنه عدة طعنات أودت بحياته على الفور.

وكان اللواء حسام بدره مدير أمن دمياط قد تلقى بلاغا يفيد قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالسلاح الأبيض على صديقه لوجود خلافات بينهما، مما أودى بحياته على الفور.

سرعه تشكيل فريق البحث الجنائي

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد توفيق جاد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط وضباط مركز شرطة دمياط لضبط الجاني، ومعرفة أسباب الحادث، وتم إلقاء القبض على الجاني وتحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.

الأجهزة الأمنية تسيطر

وسيطرت الأجهزة الأمنية على الوضع بعدما قام أحد أقارب المجني عليه بالتعدي بالضرب على أسرة الجاني وتكسير بيوتهم وسيارتهم وقام بأعمال بلطجة، فقام الأهالي بإخطار مركز شرطة دمياط، وتمكنت قوة أمنية من السيطرة على الوضع بقرية شطا، واستقرار الوضع الأمني بها.