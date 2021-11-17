رئيس التحرير

محمود مسلم

القبض على قاتل صديقه بسبب نشوب خلاف بينهما في دمياط

كتب:

الوطن
11:54 م | الأربعاء 17 نوفمبر 2021
المجني عليه والمتهم

المجني عليه والمتهم

كثفت مساء اليوم الأربعاء، أجهزة الأمن بدمياط من تواجدها بقرية شطا التابعة لمركز دمياط، لمنع الاشتباكات بين عائلتين على إثر اتهام أحد الأشخاص يدعى «ا. خ» بقتل صديقه ويدعى «ش. ا»، مساء أمس، بسبب خلافات نشبت بينهما، حيث قام بطعنه عدة طعنات أودت بحياته على الفور. 

وكان اللواء حسام بدره مدير أمن دمياط قد تلقى بلاغا يفيد قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالسلاح الأبيض على صديقه لوجود خلافات بينهما، مما أودى بحياته على الفور. 

سرعه تشكيل فريق البحث الجنائي

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد توفيق جاد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط وضباط مركز شرطة دمياط لضبط الجاني، ومعرفة أسباب الحادث، وتم إلقاء القبض على الجاني وتحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق معه.

الأجهزة الأمنية تسيطر

وسيطرت الأجهزة الأمنية على الوضع بعدما قام أحد أقارب المجني عليه بالتعدي بالضرب على أسرة الجاني وتكسير بيوتهم وسيارتهم وقام بأعمال بلطجة، فقام الأهالي بإخطار مركز شرطة دمياط، وتمكنت قوة أمنية من السيطرة على الوضع بقرية شطا، واستقرار الوضع الأمني بها.

اقرأ المزيد:

تفاصيل صادمة في قتل «حداد الدقهلية»: دفنه صديقه حيا

السجن 15 عاما لعامل قتل صديقه بالشرقية: اختلفا على مبلغ مالي فمزق جسده

تأييد إعدام «سفاح الجيزة» في جريمة قتل صديقه

إحالة عاطل قتل صديقه لسرقة 4 مواشي بالفيوم للمفتي (فيديو)

حكاية سمسار قتل زوجة صديقه رميا بالرصاص بسبب «العمولة» في أسيوط

تفاصيل قتل شاب على يد صديقه بسبب خلافات على سعر المخدرات بالسلام

حبس طالب قتل صديقه بالمنوفية.. طعنه بمطواة في بطنه