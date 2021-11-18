بعد قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء.. رشا المهدي: ارحموا الفن

بعد الجدل الكبير الذي أثير الساعات الماضية، بعد قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع 20 من مؤدي المهرجات من الغناء، عبرت الفنانة رشا مهدي عن رأيها في محاربة الأغاني الشعبية والمهرجانات، وأوضحت أنه من حق الجمهور وحده تقييم تلك الأعمال وقبولها أو مهاجمتها.

رشا مهدي: أنا ضد الرقابة والوصاية

ونشرت رشا مهدي عبر حسابها الرسمي على «تويتر» صورة لمنشور قديم لها تتحدث فيه عن تلك الأغاني، مؤكدة أنها ليست ضد أي شخص ولا يهمها الأسماء، مشيرة إلى أنها مع حرية الفن والإبداع وضد الرقابة والوصاية، حيث ذلك دور الجمهور.

وأضافت مهدي، أنه في حالة بحثنا عن متهم يتحمل مسؤولية تدي الذوق العام، سيكون أي شخص لا يؤدي عمله بضمير، وليس فنان أو عمل فني.

رشا مهدي: الجمهور مش أهبل

واستكملت كلامها: «بنت الجيران نجاحها مش صدفة لحن العبقري مدين غناه حماقي ونجح وترجموه لكذا لغة ونجح برضو والاثنين غنوا بيه الأغنية وصوتهم حلو».

وأوضحت مهدي أن الجمهور ليس فاقد الأهلية لكي نحجر على رائية، مضيفة: «من كام سنة حد مجهول كان بيقول على نفسه مخرج راح عمل كليب وجاب واحدة عجيبة بتقول «سيب إيدي» ومناظر غريبة، وقال إنه عاوز يثبت انه ممكن يتشهر بالعري وأي كلام اتشتم يومين وراح محدش فاكره، الجمهور مش أهبل ومبيعجبش بأي حاجة والسلام».

واختتمت كلامها: «ارحموا الفن ومتحملوهوش أكبر من طاقته الفن هو اللي بيهون على الناس غلبها مش هوا اللي غالبها، رفقا بالفن».

رشا مهدي تشارك في حكاية لحظة ضعف

جديرًا بالذكر أن الفنانة رشا مهدي شاركت مؤخرًا في مسلسل ورا كل باب حكاية لحظة ضعف، وحققت نجاحًا كبيرًا حيث جسدت دور زوجة الفنان خالد سرحان الذي يسئ التعامل معها بعد إدمانه المخدرات ولكنها تقف بجواره حتى تعافيه.

ويشاركهما بطولة المسلسل كل من تامر مجدي، غفران محمد، أحمد كمال أبو رية، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد ذو الفقار، ومن إخراج منال الصيفي، إنتاج شركة سينرجي.