الإحصاء: معدل الالتحاق بالتعليم العالي عربيا 33.4% وعالميا 38.9% وفي مصر 35.8%

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بيانا بمناسبة اليوم العالمي للطلاب، حيث أعلن الاتحاد العالمي للطلاب 17 نوفمبر يوما عالميا يحتفل به الطلاب سنويا في مؤسساتهم التعليمية بمختلف أنحاء العالم، تخليدا لذكرى نضالهم ضد الاحتلال النازي الألماني بعد إغلاقه المعاهد ومؤسسات التعليم العالي، إثر مقتل أحد الطلاب بمدينة براغ (عاصمة تشيكوسلوفاكيا سابقا)، وجاءت أهم مؤشراته كما يلي:

المؤشرات الإحصائية العالمية

بلغ معدل الالتحاق بالتعليم العالي بالمنطقة العربية 33.4%، بينما بلغ المتوسط العالمي 38.9% وهو أقل كثيرا من أوروبا، حيث بلغ معدل الالتحاق بالتعليم العالي 85.3%، بينما بلغ في أمريكا الشمالية 79.6%، و35.8% في مصر لعام 2020/2021.

المؤشرات الإحصائية بمصر

التعليم العالي

- بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 3.424 مليون طالب خلال العام الدراسي 2020/2021 مقابل 3.339 مليون طالب خلال العام الدراسي 2019/2020 بزيادة بلغت 85.2 ألف طالب بنسبة 2.6%.

- بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية 71.8%، بالجامعات الخاصة 6.5%، أما المعاهد العليا الخاصة فكانت النسبة 15.1%، والأكاديميات 0.9%، وبالمعاهد المتنوعة 0.7%، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية – خاصة) 5.0% خلال العام الدراسي 2020/ 2021.

الجامعات الحكومية والأزهر

- بلغ عـدد الطلاب المقيدين بجامعة الأزهر 379.1 ألف طالب بنسبة 15.4% من إجمالي 2.459 مليون طالب، يليها جامعة عين شمس بعـدد 233.4 ألف طالب بنسبة 9.5% من إجمالي أعداد طلاب الجامعات الحكومية والازهرية خلال العام الدراسي 2020/2021.

الجامعات الخاصة

- بلغ عدد الطلاب المقيدين بجامعة 6 أكتوبر 25.7 ألف طالب بنسبـة 11.6% من إجمالي 221.7 ألف طالب، يليهـا جامعـة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعدد 24.7 ألف طالب بنسبة 11.1% من إجمالي أعداد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة خلال العام الدراسي 2020/2021.

المعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية ـ خاصة)

- بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة 170.9 ألف طالب خلال العام الدراسي 2020/2021 مقابل 162.1ألف طالب خلال العام الدراسي 2019/2020 بزيادة بلغت 8 آلاف طالب بنسبة 5.4%.

- بلغت نسبة إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنيـة الحكومية 96.7%، في حين بلغت هذه النسبة بالمعاهد الفنية الخاصة 3.3%، خلال العام الدراسي 2020/2021 من إجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية.

الطلاب المقيدون في المرحلة الثانوية

- بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالمرحلة الثانوية 4.385 مليون طالب خلال العام الدراسي 2020/2021، مقابل 4.210 مليون طالب خلال العام الدراسي 2019/2020 بزيادة بلغت 175.1 ألف طالب بنسبة 4.2%.

التعليم الثانوي (العام - الأزهري)

- بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوي 2,252 مليون طالب (1.916 مليون طالب بالتعليم العام، 336.4 ألف طالب بالتعليم الأزهري) خلال العام الدراسي 2020/2021، مقابل 2.156 مليون طالب (1.819 مليون طالب بالتعليم العام، 336.7 ألف طالب بالتعليم الأزهري) خلال العام الدراسي 2019/2020 بزيادة بلغت 96 ألف طالب بنسبة 4.5%.

- بلغت نسبة الطلاب المقيدين بالمدارس الحكومية 87.5%، بالمدارس الخاصة 12.5% خـلال العام الدراسي 2020/2021، مقابل 88.4% بالمدارس الحكومية، 11.6% بالمدارس الخاصة خلال العام الدراسي 2019/2020.

التعليم الثانوي الفني

- بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوي الفني 2.133 مليون طالب خلال العام الدراسي 2020/2021، مقابل 2.054 مليون طالب خلال العام الدراسي 2019/2020 بزيادة بلغت 79.1 ألف طالب بنسبة 3.9%.

- بلغت نسبة الطـلاب المقيدين بالتعليم الصناعي 46.9%، وفي التعليم التجاري والفندقي 41.5%، وفي التعليم الزراعي 11.6% خلال العام الدراسي 2020/2021، من إجمالي الطلاب المقيدين بالتعليم الفني.