«المياه والشرب» تنعى وفاة عاملين تسليك في بيارة صرف صحي بالأقصر

نعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، وفاة اثنين من عمال الصرف الصحي بالشركة وإصابة آخر مساء أمس أثناء عملهم بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، في تسليك غرفة صرف صحي عقب انسدادها وعلى إثر ذلك سقطوا في مياه الصرف الصحي.

شركة المياه تنعى عمالها

وقالت الشركة في البيان الرسمي الذي نشرته على موقع التواصل الاجتماعي على «فيسبوك»: «يتقدم اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان بخالص العزاء والمواساة في وفاة عمال الصرف الصحي من أعمال التسليك وهم أحمد صابر إبراهيم عامل تسليك، ومحمد عبد الوهاب سباق عامل تسليك، أثناء تأديه واجبهم وعملهم في تسليك بيارة صرف صحي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ونحسبهم عند الله من الشهداء».

بلاغ لمركز شرطة إسنا

وكان قدر ورد بلاغا إلى مركز شرطة إسنا في جنوب محافظة الأقصر يفيد بسقوط ثلاثة أشخاص من عمال الصرف الصحي أثناء تأديتهم واجب العمل في تسليك بيارة خاصة بالصرف الصحي، في منطقة الشيخ سعد الصحابي بالقرية بمركز إسنا جنوب المحافظة، كما جرى إخطار مرفق إسعاف الأقصر وأرسلت ثلاث سيارات إسعاف لنقل الجثث والمصاب.

غرق العمال في تسليك بيارة الصرف الصحي

من جانبه، قال شاهد عيان، إنه أثناء محاولة العمال تسليك بيارة للصرف الصحي، أغرقتهم المياه لفترة استغرقت ساعة غمرتهم فيها مياه البيارة بالكامل، فيما نقلت سيارة الإسعاف الشخص الثالث عقب إصابته بحالة من الإغماء وضيق في التنفس، مشيرا، إلى أن العمال في الثلاثينات من العمر وجميعهم من مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر.