تحرير 11 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة في حملات بالأقصر

شنت شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر، وبالتعاون مع مجلس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية، وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهي والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

ضبط عدد من المخالفات

وشنت إدارة المرافق الحملة ونفذتها بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر وضباط المرافق، بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر، حيث تضمنت إزالة جميع الإشغالات في حملاتها داخل أحياء مدينة الأقصر.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر، منها 21 محضر إشغال، و6 محاضر بائع متجول، و9 محاضر نظافة عامة، فضلًا عن 11 مخالفة تصالح لعدم ارتداء الكمامات الطبية الواقية من الإصابة بفيروس كورونا، كما تم تحرير 3 محاضر لمقاهي تقدم الشيشة، وضُبطت 12 شيشة.

وشملت الحملة المنفذة بقيادة مرافق الأقصر ومجلس المدينة، ضبط 6 ميكروفونات تسبب ازعاجا للمواطنين، وتحرير محضري منشآت بدون ترخيص، و29 محضرا بمضبوطات متنوعة، فضلا عن 47 محضر إزالات إدارية.

حملة موسعة في شوارع الأقصر

ونُفذت حملة المرافق الموسعة لإزالة الإشغالات داخل أحياء مدينة الأقصر في عدد من الشوارع، أهمها شوارع التليفزيون، والإسعاف، والمدينة، والمنشية، والمحطة ومناطق شرق السكة، والصنايع، وكذلك منطقة أبوالجود.

وتأتي الحملات التي تقوم بها إدارة شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا وتفشيه خلال الفترات الأخيرة خاصة مع بدء الموسم الشتوي وزيادة إحتمالية الإصابات بين المرضى.