قبول 1264 ملف تقنين وضع اليد على أملاك الدولة بالقليوبية

قال عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إنه لا تهاون في ملف تقنين الأوضاع على أملاك الدولة، مؤكدا أنه لا محسوبية في التعامل بين المواطنين، وذلك خلال اجتماعه مع رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات ومسئولي التخطيط والموازنة والمتغيرات المكانية، لمناقشة عدد من الملفات الهامة بالمحافظة، وعلى رأسها الخطة الاستثمارية وملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية.

محافظ القليوبية يناقش الخطة الاستثمارية

وناقش محافظ القليوبية تفاصيل مشروعات الخطة الاستثمارية في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2021/2022، وآليات تنفيذ تلك المشروعات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في قطاعات رصف الطرق والكباري والكهرباء وتحسين البيئة والأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، والأبنية التعليمية والتوسع الأفقي والإدارة العامة لري القليوبية، حيث تم التأكيد على سرعة الترسية وإنهاء التعاقدات بعد الانتهاء من إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشياً مع الجهود المبذولة للدولة، في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ القليوبية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها، والاستفادة من المبالغ المرصودة وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين،

تقرير شهري عن معدلات إنجاز الخطة

كما كلف المحافظ مدير التخطيط والمتابعة في المحافظة، برفع تقرير شهري مفصل، موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة، وسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية طبقا للجدول الزمني المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من الاعتمادات المخصصة لمشروعات الخطة، ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء تلك المشروعات، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، خاصة الخدمية التي تتماشي مع حياة المواطنين، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وفقا للجودة المطلوبة.

وعلى هذا النحو، استعرض الاجتماع موقف تقنين وضع اليد على أملاك الدولة، حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة.

الجدير بالذكر أن إجمالي ما تم البت فيه بالقبول بلغ 1264 ملفا حتى الآن، وأن قرارات التقنين تعد إنجازا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

الالتزام بالجداول الزمنية المحددة

كما تابع الاجتماع الخطوات والتوقيتات الزمنية والإجراءات التي يتم اتباعها في التعامل مع ملفات التصالح، بداية من تقديم الملف حتى الحصول على نموذج 10 ودفع المستحقات المالية عن المخالفات.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لهذا الملف الحيوي، وإرسال إخطارات رسمية بعلم الوصول إلى المواطنين لاستيفاء المستندات الناقصة بملف التصالح خلال 30 يوما من الإخطار، وكذلك إخطاره لسداد باقي المبالغ المالية المستحقة عن التصالح نقدا أو بالتقسيط، في حالة قبول ملف التصالح،

وناقش الاجتماع تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.