ضبط 114 كيلو حشيش وبانجو وهيروين و2431 قرصا مخدرا

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 197 سلاحا ناريا، بحوزة 180 متهما، بحسب بيان عن وزارة الداخلية، على النحو التالي:

- 21 بندقية آلية .

- 30 بندقية خرطوش.

- 12 طبنجة.

- 134 فردا محليا.

- 402 طلقة مختلفة الأعيرة.

- 30 خزينة متنوعة.

- ضبط 236 قطعة سلاح أبيض.

- ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

تنفيذ 85846 حكم قضائيا متنوعا

فى مجال تنفيذ الأحكام: جرى تنفيذ 85846 حكم قضائيا متنوعا، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، جرى ضبط تشكيل عصابي ضم متهين بارتكاب 7 حوادث سرقة متنوعة,

أما في مجال ضبط قضايا المخدرات، فجرى ضبط 262 قضية مخدرات بحوزة 264 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 85,151 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 19,350 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 8,826 كيلو جرام، كمية من مخدرة الهيدرو وزنت 5,865 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1,484 كيلو جرام، كمية من مخدرة الشابو وزنت 1,058 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 809 جرامات، كمية من مخدر الفودو وزنت 155 جراما، كمية من مخدر الأفيون وزنت 60 جراما، كمية من مخدرة آيس وزنت 44 جراما، و2431 قرصا مخدرا.

ضبط 31 متهما بممارسة البلطجة

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، جرى ضبط 40 متهما هاربا، وضبط 31 متهما بممارسة البلطجة، وضبط 352 دراجة نارية مخالفة، وضبط 3 دراجات نارية كبلغ بسرقتها، وضبط 25897 مخالفة مرورية، وضبط 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وفحص 63 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبيّن إيجابية 13 منهم.

كما شنّت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 3022 قضية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.