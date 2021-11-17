ضبط مصنع لتجميع أجهزة استقبال قنوات فضائية مشفرة وبيعها للعملاء

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك شركة للاستيراد والتصدير، كائنة بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، بإدارة مصنع لتصنيع وتجميع أجهزة استقبال القنوات الفضائية المشفرة وفك شفرتها ببرمجيات متطورة بالمخالفة للقانون.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

وأضافت التحريات التي أجرتها المباحث، قيام المذكور بإدارة المصنع المشار إليه ومكتب ومقر إدارة ومركز للصيانة وخدمة العملاء، وقيامه بإنشاء موقع على الإنترنت وصفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» للترويج لأعماله غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، بالاشتراك مع مديريات أمن القاهرة والجيزة والمنوفية، تم استهداف المقرات المختلفة للشركة المشار إليها، وأمكن ضبط مالك الشركة ومدير المكتب الإداري لها ومدير المصنع ومدير الدعم الفني.

وبتفتيش المقرات المشار إليها تم ضبط «أجهزة استقبال الإشارة وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات والعِدد المستخدمة للإنتاج والتصنيع وملصقات مزورة تفيد كون الجهاز مستورد وجيد الصنع، بإجمالي مضبوطات 663559 مبالغ مالية من حصيلة بيع أجهزة الريسيفر غير المصرح بتداولها بالأسواق.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بارتكابهم تلك المخالفات للتربح المادي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.