تحرير 136 قضية مخدرات وتنفيذ 54 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن، على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 62 سلاحًا ناريًا بحوزة 37 متهمًا، وتنفيذ 53 ألفًا و683 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ضبط قضية مخدرات بحوزة متهمًا

كما ضبطت وزارة الداخلية 136 قضية مخدرات بحوزة 138 متهمًا، و22 هاربًا و23 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و28125 مخالفة مرورية.

فحص من سائقي السيارات على الطرق السريعة

كما تمكّنت وزارة الداخلية من فحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.