تحطم سيارتين في انهيار جزئي لعقار بالمنصورة دون وقوع خسائر بشرية

تحطمت سيارتان تصادف وجودهما في الشارع خلال انهيار جزئي لعقار بشارع المضرب بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم، دون خسائر في الأرواح.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وفرضت طوقا بمحيط المنزل، وأخلت المنازل المجاورة، وفصلت التيار الكهربائي والمرافق عن المنطقة، لحين الانتهاء من الفحص ومعاينة العقار وبيان مدى خطورته.

انهيار جزئي لعقار بالمنصورة

وورد بلاغ لمأمور مركز شرطة ثان المنصورة، من إدارة شرطة النجدة ببلاغ أهالي شارع المضرب بنطاق القسم بانهيار أجزاء من عقار بالشارع.

وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف ومسؤولو حي شرق المنصورة، وشبكات المرافق «غاز- مياه - كهرباء» إلى مكان البلاغ، وفُصلت المرافق.

العقار صادر له قرار إزالة منذ عام 2008

وأكد مصدر مسؤول بحي شرق المنصورة، أن العقار مكون من دور أرضي وطابقين علويين ملك «فايزة طه عبده يونس»، وغير مأهول بالسكان، وأن العقار صادر له قرار إزالة عام 2008 كما صدر قرار بإخلاء السكان عام 2020، وهو ما تحقق باستثناء محل بالطابق الأرضي مستأجر ولا توجد أي خسائر في الأرواح، مع حدوث تلفيات بسيارتين متوقفتين أسفل العقار وجاري رفع التراكمات من أعلاهما.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لحماية أرواح المارة وعدم تأثر الجيران بالانهيار الجزئي للعقار.

حملة لرفع الإشغالات بعزبة عقل

من جهة أخرى، قاد اللواء سمير صدقي، رئيس حي شرق المنصورة، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإدارة شؤون البيئة والإشغالات لرفع الإشغالات بمنطقة عزبة عقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.