ارتفاع إجمالي إصابات كورونا إلى 256.3 مليون حالة.. والوفيات لـ 5.1 مليون

ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حول العالم منذ ظهور الفيروس، في أواخر 2019، إلى 256307769 حالة، فيما بلغت الوفيات 5146198 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء، 231517789 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات بريطانيا إلى 143559 حالة

وفي بريطانيا، سجلت وزارة الصحة، أمس الخميس، 46807 إصابات بـ«كورونا» و199وفاة، وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9721916 حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 143559 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وفي سويسرا، استبعد وزير الصحة، آلان بيرسيه، أمس الخميس، احتمال فرض قيود جديدة في الوقت الحالي لمواجهة الموجة الخامسة من «كورونا»، وارتفعت عدد الإصابات اليومية بـ4 أضعاف خلال شهر لتصل إلى أعلى مستوياتها في عام 2021.

وقال بيرسيه، في مؤتمر صحفي، إن بلاده تواجه بشكل واضح الموجة الخامسة، موضحا أن مستقبل «كورونا»يعتمد على سلوك الجميع، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي تونس، سجلت البلاد، أمس الخميس، 77 إصابة بـ«كورونا» و3 وفيات، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى 715988 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 25330 حالة.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة، أمس الخميس، 152 إصابة جديدة بـ«كورونا» و4 وفيات و86 حالة شفاء،ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 208532 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات في البلاد إلى 6009 حالة.

وأضافت الصحة الجزائرية، في بيان، أن مجموع حالات التعافي من «كورونا» وصل إلى 143022 شخصا، فيما لم تسجل 26 ولاية أي حالة بـ الفيروس، فيما سجلت 17 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات، بينما سجلت 5 ولايات، 10 حالات فما فوق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

موريتانيا والكويت تسجلان حالتي وفاة بـ «كورونا»

وفي موريتانيا، سجلت وزارة الصحة، أمس الخميس، 82 إصابة بـ«كورونا»، وحالة وفاة واحدة، موضجة في بيان، أن مجموع الإصابات بلغ 38440 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات في البلاد إلى 8012 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 73 حالة شفاء من «كورونا»، ليصل إجمالي حالات التعافي من الفيروس في البلاد إلى 36806 حالات، وفقا لما ذكرته وكالة «أخبار» الموريتانية.

وفي الكويت، سجلت وزارة الصحة، أمس الخميس، 22 إصابة بـ«كورونا» وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 413090 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات في البلاد إلى 2464 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الراي» الكويتية.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إن الوزارة سجلت 28 حالة شفاء من «كورونا» ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس في البلاد إلى 410360 حالة.

بدورها، قالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سعى لمشاركة أكبر من الحكومة في بكين وأن تقدم بيانات ومعلومات أكثر شفافية عن منشأ كورونا.

من جانبه، قال موقع «ديفينس ون»، إن قيادة الجيش الأمريكي أصدرت أمرا يمنع تجديد عقود منتسبي الجيش غير المطعمين ضد «كورونا»، وترقيتهم في الخدمة، كما سيتم حرمان رافضو التطعيم من فرص الترقية أو المنح الدراسية أو الحصول على جوائز ومكافآت وغير ذلك من حوافز.

وأشار «ديفينس ون»، إلى تطعيم نحو 67% من كوادر القوات البرية الأمريكية، و 52% من كوادر الحرس الوطني.