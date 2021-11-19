طوارئ في 4 شركات توزيع كهرباء لمواجهة تداعيات الأمطار بالمحافظات

أعلنت 4 شركات توزيع للكهرباء في شمال الدلتا والإسكندرية والقناة والبحيرة، ومناطق «السلوم - مرسي مطروح- الاسكندرية - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح- كفر الشيخ - البحيرة»، حالة الطوارئ، لمواجهة موجة الطقس السيء والأمطار الرعدية التي تتعرض لها البلاد خلال الساعات القادمة.

فرق طوارئ بشركة توزيع القناة

وقال المهندس محمد السيد، رئيس مجلس ادارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، في تصريح لـ«الوطن»، أنه تم تشكيل فرق صيانة بجميع قطاعات الشركة للمرور على مكونات الشبكة المختلفة وتفقد جميع المهمات الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة.

وأشار «السيد»، إلى دعم فرق الصيانة بمدن ومحافظات البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء بأعداد مجهزة من الكفاءات إلى جانب مهمات الصيانة الضرورية ووحدات التوليد المتنقلة للتغلب على الآثار المتوقع حدوثها نتيجة هطول السيول والأمطار.

فرق طوارئ مجهزة بالسيارات بالإسكندرية

وأكد المهندس مدحت فودة رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، تشكيل فرق طوارئ مجهزة بالسيارات والمعدات، فى جميع التخصصات «تشغيل – وقاية – اختبارات الجهد العالى – تحديد اعطال – اصلاح كابلات – صيانه واصلاح خطوط هوائية»، على مدار 24 ساعه للتدخل الفوري، حال حدوث أي أعطال بالشبكة، لافتا إلى مراجعة جميع وحدات الديزل المتنقلة بالإدارة العامة للطوارئ، والدفع بها لتأمين المناطق الاستراتيجية والحيوية وقت الأزمات .

وأشار «فودة»، إلى تخصيص غرفة عمليات بالديوان العام بالشركة على مدار 24 ساعة مخصص لها التليفونات أرقام (4960703 – 3923905) ويمكن لأي مشترك الاتصال بغرفة العمليات للإبلاغ عن أي أعطال .

الانتهاء من صيانة شبكات توزيع الكهرباء بشمال الدلتا

من جانبه، أوضح المهندس محمد عسل، رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن الشركة استعدت لموسم الشتاء بنطاق عملها من خلال الانتهاء من أعمال صيانة شبكات توزيع الكهرباء ورفع مستوى المهمات الكهربائية في بعض المناطق لحمايتها وتجنب غمرها بالمياه حال هطول أمطار شديدة.

وأشار إلى تغيير الأعمدة المتهالكة واستبدال الكابلات الزيتية بأخرى جافة واختبار الكابلات، لافتا إلى نجاح الشركة في تقليل زمن الأعطال من خلال سرعة الانتقال إلى مواقعها وتجهيز وسائل الانتقال والفنيين والمهمات للقيام بأعمال الصيانة وفقا لأعلى معدلات الكفاءة لمنع تكرارها.

ولفت إلى أن الشركة تقدم خدماتها بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والتي تضم بعض المناطق الصناعية مثل «العصافرة بالمطرية ـ جمصة - مجمع الصناعات بميت غمرـ المنطقة الصناعية بمطوبس - بلطيم - البرلس- الرمال السوداء بكفر الشيخ - دمياط الجديدة - مدينة الأثاث بدمياط»، و3 مصايف هي «رأس البر ـ جمصة ـ بلطيم".

مراجعة الأكشاك لحمايتها من الأمطار بتوزيع البحيرة

وأعلن المهندس حمدي عكاشة، رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أن الشركة وضعت خطة طوارئ للتصدي لتداعيات موجات الطقس المتقلب لافتا إلى فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية، وأكد مراجعة مناسيب الأكشاك والغرف القريبة من الأرض لحمايتها من الأمطار وأسقف الأكشاك لافتا إلى إخطار المحافظات ومجالس المدن والوحدات المحلية بمراجعة توصيلات أعمدة الإنارة العامة لتجنب الصعق لأي مواطن.

ونوه إلى أن قطاعي كهرباء مطروح والساحل الشمالي التابعين لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء يخدمان محافظة مطروح وتمتد من الكيلو (61) غرب محافظة الإسكندرية وحتى الحدود المصرية الليبية (مدينة السلوم ) بطول 450 كم على ساحل البحر المتوسط وتمتد جنوباً بعمق حوالى 400 كم جنوب واحة سيوة.