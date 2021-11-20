حظك اليوم السبت 20-11-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج من أكثر الأشياء التي يبحث عنها البعض، الذين لديهم اهتمامات خاصة بعالم الأبراج، والاطلاع على الرسائل اليومية لأصحاب الأبراج للاطلاع على حظهم قبل اتخاذ أي قرار، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 20-11-2021 على الصعيد المهني

اليوم تُعبر عن رأيك وتبدو قادرا على إقناع من يخالفك الرأي.

حظك اليوم برج الحمل 20-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات وقد تجمعك اليوم بالأقارب والأحباب نشاطات وأوقات ممتعة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 20-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تظهر يقظة واستعدادا أكبر لتنظيم نفقاتك ومراجعة خطواتك تجنبا للأخطاء والخسارة.

حظك اليوم برج الثور 20-11-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس في مواجهة برجك تضع على عاتقك الضغوط.. لذا حاول أن تتماسك وأن ترى الجانب الجيد فيمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالطاقة والنشاط واليقظة، وتعرف كيف تفرض إرادتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-11-2021 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع زحل يساعدك على التقدم بخطى واثقة وتحصل على كلمات المديح.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 20-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة وقد تنخفض طاقتك وعليك بتنظيم جهودك ويمكنك اليوم أن تستسلم للكسل لتأخذ حقك من الراحة.

حظك اليوم برج السرطان 20-11-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم قد تميل للوحدة ولمراجعة نفسك وحياتك، وقد يفيدك ذلك في إصلاح علاقة حب أو صداقة، فقط حافظ على الكتمان.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة وردة الجزائرية، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 20-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك نحو التخطيط لمشاريع وأعمال وتعطي لذلك الأولوية.

حظك اليوم برج الأسد 20-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تعدك الأفلاك بأوقات عاطفية حلوة ويجذبك الالتحام بالأصدقاء وتهتم بدعمهم ومشاركتهم.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد ميجان ميركل، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 20-11-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. تمهّل في تفكيرك، واحترس من وشاية أو مكائد خافية ولا تغامر.

حظك اليوم برج العذراء 20-11-2021 على الصعيد العاطفي

كن مستعدا اليوم للاجتهاد من أجل تحقيق تفاهم مع من حولك، وتذكّر أن لا شيء يُدرك بدون تعب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 20-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ.. ثق في إحساسك وبصيرتك فهما دليلك اليوم للتصرف بحكمة.

حظك اليوم برج الميزان 20-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. تمضي اليوم واثقا من نفسك وراضيا عن أدائك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 20-11-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تخطط جيدا للمستقبل وتحسن إدارة أموالك.

حظك اليوم برج العقرب 20-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب، واليوم مناسب لاكتشاف أمور خافية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 20-11-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تتسرع مهما كانت الإغراءات، واطلب وقتا لتفكر.

حظك اليوم برج القوس 20-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك، وقد يدفعك لطرح بعض القضايا الخاصة بزواج أو شراكة، فقط تمهل في قرارات

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 20-11-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يمنحك اليوم كل الطاقة.. تركز على أهدافك، وتعدل الظروف لتصنع حظك، تهتم بواجباتك، وتصر على مثالية الأداء.

حظك اليوم برج الجدي 20-11-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 20-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بالعقل والعاطفة ويساعدك ذلك على إنجاز أعمالك واتباع أسلوب ودي في معاملاتك.

حظك اليوم برج الدلو 20-11-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تميل نحو الانطلاق في كل اتجاه وتسعد بمشاعر حب تجمعك بمن حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 20-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. اليوم تجنّب المعارك وقم بتأجيل المناقشات ليومين.

حظك اليوم برج الحوت 20-11-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تشعر بالتردد والعصبية، فقط لا تصعّد المواقف لدرجة المواجهة والنزاع.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة لقاء الخميسي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 مارس.