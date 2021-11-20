«دراسة» تصدم متعافي كورونا: آثار جانبية قد تلازمك لمدة سنة كاملة

نشرت دراسة أجريت في مجلة الجمعية الأمريكية للطب، أن هناك العديد من الأعراض الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا، منها قصيرة المدى مثل «الحمى، الاحتقان، الصداع» وهناك بعض الآثار الجانبية طويلة المدى التي تم ملاحظتها على المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا وتمثلت في «فقدان حاسة الشم»، وفقا للدراسة فإن هناك واحداً من كل عشرة مصابين تقريباً قد لا يستعيد الحاسة قبل ستة أشهر أو أكثر.

الأشخاص المتعافون من فيروس كورونا يستعيدون حاسة الشم خلال أسابيع

وفي سياق متصل، نشر موقع «يونايتد برس إنترناشونال» الأمريكي، تقريرا يوضح أن هناك ما يقرب من 1.6 مليون شخص في الولايات المتحدة قد أصيبوا بعدم القدرة على الشم على المدى الطويل نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، على الرغم من أن غالبية الأشخاص الذين يفقدون حاسة الشم بسبب الفيروس يستعيدونها في غضون أسابيع قليلة.

مصدر قلق متزايد للصحة العامة من فيروس كورونا

قال الدكتور جاي فبيكيريلو، أستاذ طب الأنف والأذن والحنجرة في كلية الطب بجامعة واشنطن، بالولايات المتحدة، المؤلف المشارك في الدراسة، إنه للأسف «لا توجد أدوية علاجية أو سلوكيات معروفة يمكن أن تقلل من مخاطر الضعف المزمن في حاسة الشم»، بالإضافة إلى أن الباحثون وصفوا الزيادة في أعداد الأشخاص الذين يعانون من ضعف حاسة الشم المزمن جراء الإصابة بفيروس كروونا بأنها «مصدر قلق متزايد للصحة العامة من فيروس كورونا».

خلل حاسة الشم المزمن يرتبط بزيادة خطر التعرض للأبخرة السامة

وأضاف بيكيريلو: «تشير بياناتنا إلى ظهور مخاوف صحية عامة، وذلك لأن خلل حاسة الشم المزمن يرتبط بزيادة خطر التعرض للأبخرة السامة، وانخفاض الشهية، وانخفاض جودة الحياة بشكل عام»، مشيرا أنه ما بين 30% و75% من المصابين يفقدون القدرة على الشم نتيجة للفيروس، وهناك ما يقرب ما بين 170 ألف شخص و1.6 مليون في الولايات المتحدة يمكن أن يصابوا بمشاكل مزمنة مع حاسة الشم نتيجة الإصابة بالفيروس.