ضبط 28 مخزن بانجو بالإسماعيلية.. وحملات في المحافظات ضد مروجي المخدرات

شنت وزارة الداخلية حملة لضبط مروجي المواد المخدرة في عدد من المحافظات، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة انتشار المواد المخدرة من خلال توجيه الحملات المكبرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.

ضبط 28 مزرعة بانجو بالإسماعيلية

استهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات «الأمن، والأمن الوطني، والأمن العام» وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات الميدانية بالقوات المسلحة، منطقة الظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة بالإسماعيلية، وضبطت 28 مخزن بداخلهم كيمات من مخدر البانجو الجاف بلغت 13 ألف و175 كيلوجرام.

ضبط كمية من الحشيش بالإسماعيلية

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية قيام عاطل «له معلومات جنائية»، ومقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة التل الكبير مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش، وطبنجة، وعدد من الطلقات لذات العيار، و3 هواتف محمولة».

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح لحماية نشاطه الإجرامي والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.

ضبط كمية الهيروين والأسلحة بالشرقية

ووردت معلومات لقطاع الأمن العام ولإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية «له معلومات جنائية» بالتردد على دائرة مركز مشتول السوق والإتجار في المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته «بندقية آلية، وعدد من الطلقات، وكمية من الهيروين المخدر، ومبلغ مالي»، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي من حصيلة بيعه المواد المخدرة.

ضبط كميات من الشابو في أسيوط

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الحنائي بمديرية أمن أسيوط قيام عامل «له معلومات جنائية»، ومقيم بدائرة مركز شرطة الفتح، بالإتجار في المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة الفتح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه، وبحوزته «كمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الشابو، فرد محلي، عدد من الطلقات لذات العيار، مبلغ مالي، وهاتف محمول».

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

ضبط تشكيل عصابي تخصص يتاجر في المواد المخدرة بالشرقية

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية قيام 4 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية» بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بدائرة المركز، وبحوزتهم «بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وطلقات مختلفة الأعرية، و10 كيلو جرام لمخدر البانجو، و5 كيلو جرام لمخدر الاستروكس، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، وميزان حساس».

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاحين للدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.