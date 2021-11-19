القصة الكاملة لمقتل ميكانيكي على يد سائق: «يا تصلح التوك توك يا هموتك»

أثناء جلوس رامي، صاحب الـ33 عامًا، على المقهى الذي يبعد نحو 20 مترًا من منزله، تفاجأ بالمدعو «حماصة»، يتحدث معه بطريقة غير لائقة، ويشهر سلاحا أبيض «مطواة» في يديه، حيث كان طلب منه أن يصلح «التوك توك» الخاص به مجانا، وهو ما رفضه رامي، ليعتدي عليه المتهم «حماصة» بطعنات تسببت في مصرعه، بمجرد وصوله إلى المستشفي. وتم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

والد المجنى عليه يروي الكواليس

يقول والد المجني عليه لـ«الوطن»، إن نجله يعمل ميكانيكي فى إحدى الورش، وكان المتهم قد طلب منه أن يتوسط له لدى أحد أصحاب محلات بيع التوك توك، وبالفعل تدخل وأتم له عملية الشراء، حيث دفعت والدة المتهم للمجني عليه مقدم الشراء حتى تبعد نجلها عن المشاكل.

تهديد بالقتل

وأضاف والد المجني عليه: «من أول ما اشترى المكنة، وهو بيطلب من إبني يصلحله المكنة أكتر من مرة، وفي النهاية إبني قاله مش هصلحلك المكنة، فرد عليه وقاله: وأنا هقتلك، وبعدها بيوم راح الورشة ومعاه سلاح أبيض والأهالي تدخلوا وفضوا المشكلة».

اعتداء

وأوضح: «بعدها بـ15 يوم، إبني كان مروح بيته واتصل على مراته وسألها لو عايزة حاجة، وبعدها قعد على القهوة، فجاله المتهم وقاله إنت قاعد ليه، فرد عليه إبني: وإنت هتحددلي أقعد ليه، فقام بالاعتداء عليه بالمطوة اللي معاه، ومات بمجرد ما راح المستشفى».

وأشار والد المجني عليه، بأنه تفاجأ بمكالمة هاتفية، بأن نجله تعرض للتعدي عليه بمطواة من المتهم في الشارع، وأنه تم نقله إلى المستشفى، وعلى الفور أسرع إلى المستشفى، ولكن نجله تُوفي بمجرد وصوله إلى المستشفى، مطالبًا بحق نجله والقصاص.

وقالت زوجة المجني عليه، إن الضحية أخبرها، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، قائلا: «سامحيني على كل حاجة عملتها وحقك عليا، وكان معايا كويس جدا أنا وأولادي».

جثة

ووردت إشارة من أحد المستشفيات إلى قسم شرطة المرج، تفيد بوصول شاب، 33 عامًا جثة هامدة، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه تعرض للطعن بسلاح أبيض على يد المتهم بسبب خلافات بينهما، وتم ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.