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شباب ونساء وأطفال.. مواطنون يهنئون السيسي بعيد ميلاده عبر «الوطن»

أجانب يحتفلون بعيد ميلاد السيسي ويحملون صوره

كتب:

محمد عزالدين
11:49 م | الجمعة 19 نوفمبر 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه عدد من المواطنين رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي في عيد ميلاده، عبر تلفزيون «الوطن»، إذ قالت سيدة مسنة: «يسترها معاك ربنا، كل سنة وأنت طيب»، وأضافت سيدة أخرى: «كل سنة وأنت طيب يا ريس، وعقبال مليون سنة، وشكرا على مبادرة حياة كريمة».

مواطن: إحنا معاك في الإصلاحات

وأضاف أحد المواطنين: «كل سنة وأنت طيب يا ريس وسنة سعيدة عليك وربنا يقويك ويعينك على مساعدة الشعب المصري»، وتابع آخر: «كل سنة وأنت طيب يا سيادة الريس ومصر دايما تكون مع حضرتك في الخير على طول ومتقدمة للأمام».

وحرص مواطن آخر على تهنئة الرئيس السيسي، قائلا: «كل سنة وأنت طيب يا ريس وإحنا معاك في الإصلاحات وفي ضهرك دايما إن شاء الله»، وأضاف آخر: «بنحب نعيد على الرئيس السيسي ونقوله كل سنة وحضرتك طيب وعقبال 100 سنة».

وقال أحد الشباب: «كل سنة وأنت طيب يا ريس وإن شاء الله نشوفك في الأقصر قريب»، وأضافت إحدى السيدات: «شكرا على المشروعات اللي بتعملها لشباب مصر»، وتابع آخر: «كل عام وحضرتك بخير يا ريس ودايما جابر بخاطر الناس وسنة سعيدة علينا جميعا».

أجانب يحتفلون بعيد ميلاد الرئيس ويحملون صوره

وتابع أحد المواطنين: «كل سنة وأنت طيب يا ريس وعيد ميلاد سعيد وعقبال مليون سنة وأنت في صحة وسعادة»، وأضافت سيدة: «دايما يا ريس تكون سندنا بعد ربنا وتكون بصحة وعافية يا رب»، وقالت طفلة: «بحبك يا ريس يا أحلى ريس في الدنيا دي كلها»، وأضافت أخرى: «كل سنة وأنت طيب يا ريس يا رب يخليك لينا يا ريس عقبال 100 سنة».

وظهر في الفيديو احتقال عدد من الجنسيات الأجنبية في مصر بعيد ميلاد الرئيس، رافعين صورا له.

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