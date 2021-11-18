10 معلومات عن الإعلامية شيرين الدويك.. تُوفيت بسبب تشخيص خاطئ لمرضها

نعت صفحة التليفزيون المصري «ماسبيرو» الإعلامية شيرين الدويك، التي توفت عن عمر 46 عاما، بعد تعرضها لجلطة في الشريان التاجي، وكانت الراحلة تعمل في التلفزيين المصري منذ زمن كبير، تحديدا منذ عام 1998، كما عملت في قنوات خاصة أخرى بخلاف «ماسبيرو». وفي هذه السطور يقدم «الوطن» 10 معلومات عن الإعلامية شيرين الدويك.

معلومات عن شيرين الدويك

1ـ حاصلت الإعلامية شيرين الويك على بكالوريوس آداب إنجليزي بجامعة عين شمس.

2ـ التحقت الإعلامية شيرين الدويك بالتليفزيون المصري «ماسبيرو» عام 1998.

3ـ قبل وفاتها كانت تعمل في التليفزيون المصري.

4ـ قامت بالعمل في مجال السياحة لفترة من الزمن.

5ـ اشتغلت الإعلامية شيرين الدويك فترة قصيرة في قناة «ART».

6ـ تعد أشهر أعمال الإعلامية شيرين الدويك هي «نص ساعة صحافة» و«ألبوم الذكريات» و«جناب السفير».

7ـ كانت أحد أهم مذيعي القناة الأولى بالتليفزيون المصري.

8ـ رفضت التمثيل بسبب حبها لتقديم البرامج ومجال الإعلام.

9ـ توفيت الإعلامية شيرين الدويك بسبب التشخيص الخاطئ بعد تشخيص تعبها بالقولون، في حين كانت تعاني من جلطة في الشريان التاجي، بحسب كلام عميد معهد القلب السابق.

10ـ كما كان لها رحلة عمل في عدد من القنوات التليفزيونية المختلفة قبل دخول «ماسبيرو».

وفاة شيرين الدويك

تميزت الإعلامية شيرين الدويك في تقديم البرامج، حيث تعد أشهر المذيعات اللاتي قامت بتقديم البرامج التليفزيونية، وكانت تحب مجال الإعلام منذ صغرها، لذلك برعت في هذا المجال.

ونعى مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ، الإعلامية الراحل شرين الدويك، ببالغ الحزن والأسى، كما نعاها عدد من العاملين بماسبيرو عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.