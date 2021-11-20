محافظ جنوب سيناء يلتقي سفراء 3 دول ويناقش بروتوكولات التآخي السياحي

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص، إن مدينة شرم الشيخ، هي أحد أهم المقاصد السياحية في العالم، وأصبحت قبلة لكل الوفود السياحية بعد رفع قيود السفر التي فرضت من قبل الدول بسبب جائحة كورونا، مضيفا أن هناك تطبيق لكل الإجراءات الاحترازية داخل المطارات والمواني الموجودة على أرض جنوب سيناء، وأن المطارات تتمتع بإجراءات أمنية أشادت بها الوفود الأمنية الأوروبية التي تفقدت المطار عشرات المرات.

وأكد المحافظ، أنه التقى ثلاثة سفراء في مكتبه أمس في شرم الشيخ، وقام بشرح معالم المحافظة على خريطة، مؤكدا لهم أن شرم الشيخ بلد الأمن والآمان والطبيعة الخلابة، وأن الشمس تشرق هنا كل يوم، والطقس بها أفضل بكثير من مناطق ودول أخرى فهي مشتى مصر، موضحا أن وزارة السياحة تسعى للربط بين المدن السياحية الموجودة في مصر، وأشاد بقرار عودة رحلات طيران بين الأقصر وشرم الشيخ لتنشيط السياحة.

اتفاقية تأخي بين شرم وهيفيز

وعقد المحافظ لقاء بمدينة شرم الشيخ مع سفير دولة المجر «أوندراش إيمرا كوفاشي»، الذي يقوم بزيارة رسمية حالية إلى المدينة بهدف تفعيل اتفاقية التآخي التي عقدت بين مدينة شرم الشيخ وهيفيز عام 2014، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين وزيادة عدد السياح القادمين من المجر إلى شرم الشيخ، وتبادل الخبرات في المجال السياحي والبيئي واستغلال العيون الكبريتية المنتشرة في جنوب سيناء، خاصة حمام موسى بطور سيناء، والاستفادة من الخبرات المجربة في مجال منتج السياحة العلاجية، بالإضافة للأنواع السياحية الأخرى بالمحافظة، إلى جانب بحث سبل التعاون ودعم السياحة بالمحافظة والترويج للمقاصد السياحية بجنوب سيناء.

بروتوكول تعاون بين شرم الشيخ وأحد مدن الدومينيكان

وأكد المحافظ أنه التقى سفير جمهورية الدومينيكان في القاهرة «مانويل موراليس للاما»، موضحا أن هذه هي أول زيارة لسفير جمهورية الدومينيكان لمدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أنه جرى بحث سبل توطيد العلاقات السياحية بين مدن محافظة جنوب سيناء وخاصة شرم الشيخ، مع أهم المدن السياحية في جمهورية الدومينيكان مثل مدينة «لارومانا»، ومنتجع «كاسا دي كامبو»، في إطار تعزيز التعاون مع جمهورية مصر العربية وخاصة في المجال السياحي.

واقترح المحافظ، خلال اللقاء، توقيع بروتوكول صداقة بين مدينة شرم الشيخ وأحد مدن الدومينيكان السياحية لزيادة التعاون في المجالات المختلفة خاصة السياحية والثقافيه، بعد دراسته من الجانبين، وهو الاقتراح الذي لاقى استحسان وموافقة السفير دعماً للعلاقات بين الجانبين.

من جانبه أشاد سفير جمهورية الدومينيكان بما شاهده في شرم الشيخ من حسن استقبال والأمن والأمان الموجود، إلى جانب نظافة المدينة، والتي تليق بإقامة المؤتمرات العالمية.

سفير ناميبيا يدعو المحافظ إلي زيارة دولته

وعلى صعيد متواصل، وجه سفير جمهورية ناميبيا بالقاهرة «فيليو هيفينداكا»، دعوة إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لزيارة نامبيا في إطار الترويج السياحي بين البلدين، وقال خلال اللقاء الذي جمع بينهما في شرم الشيخ، إن الرئيس السيسي قائد حقيقي يدعو إلى وحدة الدول الأفريقية لتكون تكتلا اقتصاديا كبيرا، مشيدا بالمجهودات التي يقوم بها السيسي لتصبح مصر رائدة الدول الأفريقية في كل المجالات.

من جانبه قال محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء، إنه عمل في إحدى الدول الأفريقية وهي الكنغو، ويعرف العادات والتقاليد، وتعهد بعمل تأخي بين شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية بدولة نامبيا لزيادة الترويج السياحي للجانبين.

وأكد المحافظ أنه جرى إعداد برنامج سياحي للسفراء الثلاثة لمشاهدة معالم المحافظة السياحية، ونقل ما شاهدوه إلى دولهم وشعوبهم، وقام المحافظ بإعطائهم هدايا تذكارية مرحبا بزيارتهم إلى شرم الشيخ وحضورهم مهرجان إضاءة سوهو سكوير.

حضر اللقاءات اللواء عبدالفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام، واللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، رجل الأعمال وجدي سعد.