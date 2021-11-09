ارتفاع رحلات البالون الطائر السياحية لـ32 رحلة بالأقصر

ارتفع عدد رحلات البالون الطائر في سماء البر الغربي بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، إلى 32 رحلة بالون طائر حلقت في سماء محافظة الأقصر على متنها عدد من السياح من مختلف الجنسيات حول العالم، يأتون لزيارة المعالم الأثرية والحضارية والتاريخية داخل المحافظة السياحية، في ظل التزام السياح بالإجراءات الاحترازية مع انتشار فيروس كورونا من خلال الحفاظ على التباعد الاجتماعي واستعمال المواد المطهرة حفاظا على سلامتهم خلال الزيارات.

رحلات الشارتر الإسباني

وتستقبل محافظة الأقصر هذه الفترة عبر مطار الأقصر عددا من رحلات الشارتر أو رحلات الطيران العارض القادم من دول إسبانيا وفرنسا ورومانيا ومطار هيثرو من لندن، وتحمل تلك الرحلات على متنها عددا كبيرا من السياح يأتون لزيارة محافظة الاقصر السياحية بشكل خاص لكونها تحتل المرتبة الأولى ضمن محافظات السياحة الثقافية، من دول إسبانيا وفرنسا ورومانيا ولندن.

السياح يزورون معابد البر الغربي والشرقي

وتأتي الرحلات السياحية داخل المناطق الأثرية وسط تأمينات مشددة من قبل رجال الأمن لتأمين الأفواج السياحية في الزيارات داخل المحافظة حتى عودتهم مرة أخرى لبلادهم عبر مطار الأقصر الدولي، حيث يزور السياح معابد البر الغربي وهم «حتشبسوت أو الدير البحري، أو معابد وادي الملوك ووادي الملكات، معبد الرامسيوم، ومقابر النبلاء ومنطقة العساسيف» وغيرها من المناطق الأثرية بالمحافظة السياحية، كما يزور السياح معبدي الكرنك شمال المحافظة والأقصر في وسط المحافظة.