إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر اليوم لسوء الأحوال الجوية

ألغت سلطة الطيران المدني، رحلات البالون الطائر المحلقة في سماء البر الغربي بمنطقة القرنة غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، بسبب سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة السياحية في الساعات الأولى من صباح اليوم، مما يشكل خطرا على تحليق رحلات البالون الطائر في السماء وخوفا من حدوث أي أضرار.

إلغاء رحلات البالون الطائر

وقال مصدر باتحاد شركات البالون الطائر، شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم بعض الرياح المتقلبة التي منعت رحلات الطيران من التحليق في سماء المحافظة، بسبب تقبلها الشديد والذي يشكل ضررا على رحلات الطيران حال إقلاعها في مثل هذا الوقت، لافتا إلى أن سرعة الرياح المسموح للطيران خلالها في منطقة البر الغربي هي 8 عقدة.

تحليق 16 رحلة بالون

وشهدت رحلات البالون الطائر فجر أمس الخميس، تحليق 16 من رحلات البالون الطائر في سماء غرب الأقصر، لمشاهدة المعالم الأثرية والسياحية والتاريخية من الأعلى وسط حالة من المرح والسرور التي تسيطر على السياح من مستقلي رحلات البالون الطائر من كافة الجنسيات المتنوعة أبرزها البرازيلية والأوكرانية والإنجليزية والإسبانية والفرنسية.

حفل تاريخي لطريق الكباش

وتستعد المحافظة السياحية لأكبر حفل تاريخي خلال الأيام المقبلة، وهو حفل افتتاح طريق الكباش أو طريق المواكب الكبرى، وذلك بحضور كبار الشخصيات من السفراء الدوليين والشخصيات العالمية لحضور الاحتفال الكبير والمقام داخل معبد الأقصر في امتداد طريق الكباش، حيث يضم عروضا متميزة ومختلفة ورائعة بمشاركة عدد كبير من الشباب والفتيات في الحفل الكبير.