ارتفاع رحلات البالون الطائر بالأقصر إلى 34 رحلة

ارتفع عدد رحلات البالون الطائر في سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، إلى 34 رحلة تقل عدد كبير من السياح من مختلف الجنسيات أبرزها «البرازيلية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية»، وغيرها من الجنسيات المختلفة التي تحرص على زيارة محافظ الأقصر قبلة السياحة الثقافية لجميع الوفود من مختلف دول العالم.

رحلات شارتر للأقصر الدولي

ويستقبل مطار الأقصر الدولي، العديد من رحلات الشارتر الأسبانية والفرنسية والرومانية، إضافة إلى الرحلات الجوية القادمة من محافظتي القاهرة والبحر الأحمر، ويجري تنظيم جولات سياحية للوفود بالبرين الغربي والشرقي بالمحافظة السياحية، وسط إجراءات أمنية لتأمين الأفواج السياحية القادمة في رحلات اليوم الواحد وحتى عودتهم مرة أخرى لدولهم عبر مطار الأقصر الدولي.

زيارة المناطق الأثرية بالأقصر

وإلى جانب رحلات البالون الطائر، تقصد الوفود السياحية العديد من المناطق الأثرية منها معابد «الأقصر الكرنك، متحف التحنيط ومتحف الأقصر»، في البر الشرقي، ومعابد «وادي الملوك، وادي الملكات، الدير البحري»، وغيرها من المناطق الأثرية وسط التزام بضرورة ارتداء الماسكات الطبية واستعمال المواد المطهرة منعًا لانتشار فيروس كورونا بين الزوار.

وتنتظر محافظة الأقصر السياحية أكبر حفل تاريخي وهو حفل افتتاح طريق الكباش الفرعوني خلال الفترة القادمة في حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والتنفيذيين، ويتضمن الحفل عدد كبير من الفقرات الفنية المتنوعة والاستعراضية والغنائية بمشاركة الشباب والفتيات والتابعة لعدة هيئات شبابية داخل المحافظة السياحية.