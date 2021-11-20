الصبح في المسجد وبالليل في معبد.. أسرار حمام سيدي أبو الحجاج «فيديو»

داخل ميدان أبو الحجاج الأقصري، وتحديدا في وسط مدينة الأقصر، تجوب أسراب من الحمام المكان، في مشهد ربما تراه في الأفلام الأمريكية أو مقاطع الفيديو التي تروج للمزارات السياحية بأوربا، التفاصيل واحدة، لكن الفارق أن حمام سيدي أبو الحجاج يقيم أعلى معبد الأقصر وفوق أسطح المنازل القريبة منه، يبيت في موطنه، ومع تسرب ضوء النهار للميدان تهبط إلى الساحة لتناول الحبوب التي يقدمها إليها المواطنين أو الزائرين أو مريدي القطب الصوفي.

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أسراب الحمام وعلاقتها بالمريدين

الشيخ مبارك على الرفاعي، إمام مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري، يوضح في بث مباشر لـ جريدة الوطن، بداية نشأة ظاهرة أسراب الحمام، في هذا المكان، حيث يجلب عدد كبير من المريدين، ومحبي سيدي أبو الحجاج الأقصري أنواع مختلفة من الحمام، ويطلقونه في الاحتفال بيوم مولد سيدي أبو الحجاج في دورة المولد، مؤكدا أن الحمام كوّن مشهدا رائعا يشبه تواجد الحمام في الحرم المكي.

وأضاف، إمام مسجد سيدي أبو الحجاج، طوال العام يتكاثر الحمام ويكون أسرابا أصبحت تقيم على جدران معبد الأقصر في ميدان أبو الحجاج الأقصري.. وحول ساحة الميدان، حيث يعتمد الحمام على المنح أو الغلال التي يقدمها الزوار، وبعضهم يفضل التقاط الصور التذكارية مع الحمام المتطاير أعلى رؤوسهم.. في مشهد مبهج لا يحدث كثيرا، ويضفي على المكان أجواء من البهجة والمتعة الكثير من الزوار والمريدين والمواطنين والسياح.

تأتي في الصباح وتختفي مع الغروب

إمام مسجد سيدي أبو الحجاج، أوضح أن مشهد تواجد الحمام بكثرة.. يذكر المواطنين بموقف الحمامتين أثناء إقامة النبي صلى الله عليه وسلم داخل غار حراء، حيث عشعش الحمام على الغار من الخارج، كما إنه يرتبط بعض الشئ بقصة الطير الأبابيل التي دافعت عن الكعبة، وأنزل الله تعالى آية قرآنية في هذه القصة.

ولفت إمام المسجد، إلى أن ساحة ميدان أبو الحجاج الأقصري تكتظ في الأعياد «الأضحى والفطر» بالمصلين، من مختلف الأعمار، حيث تختفي أسراب الحمام في أوقات الصلاة، وتعود عقب انتهائها لتقيم في الميدان، تنظر منح الزوار والعاملين في المسجد، فأسراب الحمام تهبط إلى الميدان منذ الصباح الباكر.