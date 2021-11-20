تفاصيل زيارة الأميرة كاميلا لمستشفى بروك للحيوانات.. صافحت الجميع

قال الدكتور عماد نعوم، مدير الخدمات الطبية والرفق بالحيوان بمستشفى بروك للحيوانات، إن الأميرة كاميلا باركر، دوقة كورنوال، زارت مستشفى بروك الخيري لعلاج الحيوانات، أمس، وكان في استقبالها أعضاء مجلس الإدارة، على رأسهم المهندس شريف فودة رئيس المجلس.

الأميرة كاميلا تبادلت أطراف الحديث مع كل فريق العمل

وأضاف «نعوم» خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية «TEN»، أن تلك الزيارة الأخيرة لها لم تكن الأولي من نوعها، ولكنها قامت بزيارة المستشفى من قبل وفي عام 2006 قامت بزيارة المستشفي برفقة الأمير تشارلز: «هي ست متواضعه جدا وتبادلت أطراف الحديث مع كل فريق العمل والمسؤولين، خاصة الفريق الطبي، وحرصت على مصافحة الجميع».

وأوضح أن الأميرة كاميلا من محبي الحيوانات، وفي كل مرة فيها تزور مصر تحرص على زيارة مستشفى بروك للحيوانات، لافتا إلى أن المستشفى أنشئت عام 1934 في السيدة زينب، ولها 7 أفرع على مستوى الجمهورية.

خدمات بيطرية بالمجان

وأكد أن الجمعية تقدم خدماتها الطبية البيطرية مجانًا، بالإضافة إلى أن الجمعية تولي اهتمام خاص بالتوعية لاصحاب الحيوانات للارتقاء بمستوى الرفق بالحيوان، «كمان عندنا أنشطة خاصة ببناء قدرات مقدمي الخدمات المحليين من أطباء بيطريين وطلبة طب بيطري، وكل من هم مهتمين بتقديم الخدمات العلاجية للحيوانات».