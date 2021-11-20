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محمود مسلم

ضبط عاطلين سرقا «توك توك» وقتلا صاحبه.. رموه في المصرف

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الوطن
01:27 م | السبت 20 نوفمبر 2021
ارشيفية

ارشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات البلاغ الذي تلقاه قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة  من الأهالي، بالعثور على جثة بمصرف فرعي بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص عُثر على جثة «سائق توك توك، مقيم بمنطقة الخصوص بمحافظة القليوبية، وبها عدة طعنات بأماكن مختلفة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

عاطلان وراء ارتكاب الواقعة 

جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة مركبة «التوك توك» قيادته، وتم بإرشادهما ضبط «السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة ومركبة التوك توك المستولى عليها».

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