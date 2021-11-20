قوافل «الداخلية» تجوب المحافظات لتوزيع «البطاطين» على المحتاجين

نظمت وزارة الداخلية، عدة قوافل؛ لتوزيع عدد من المساعدات العينية «بطاطين» بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

رفع الأعباء عن كاهل المواطنين

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية؛ لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية، الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.