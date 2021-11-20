ضبط 8252 شخصا لعدم ارتداء الكمامات في 24 ساعة

شنت وزارة الداخلية، حملات مكبرة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

تحرير 970 مخالفة للمحلات

ضبط 8252 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ8215 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 37 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 970 مخالفة للمحلات، التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 226 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1254 أرجيلة.