المحافظات تواجه الطقس السيئ بغرف عمليات وأرقام ساخنة ورفع حالة الطوارئ

أعلنت المحافظات رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة للتعامل مع موجة الطقس السيئ، طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، وتابع المحافظون أماكن تمركز سيارات الأحياء والمدن، وكذلك سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأماكن المتفق عليها.

غرفة عمليات مركزية في الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية، مشيراً إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث يتم استقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الرقم 0403341233.

كما أصدر محافظ الغربية توجيهاته بإلغاء كافة الاجازات لعمال الوحدات المحلية وانتشارهم في كافة شوارع المحافظة لضمان خلو الشوارع من تجمعات المياه ،مؤكداً على استنفار كافة أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ ، حيث وجه رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية ، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، موجهاً قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء ، الغاز، الري والحماية المدنية ، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن لرفع أي تجمعات أول بأول.

محافظ كفر الشيخ يتابع رفع مياه الأمطار من الشوارع

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم السبت، عدداً من شوارع العاصمة، لمتابعة أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، وصيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وتفقد مواقف سيارات الأجرة، وعدد من أحياء شرق مدينة كفر الشيخ، ومنها شارع الدلتا، وشارع المصنع ،وشارع الضرائب، وشارع عبد الهادي راضي، وحي الـ47.

وأعلن المحافظ استمرار رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة في حالة هطولها، ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

تطهير مصارف المطر في أنفاق الإسماعيلية

أنهى حي ثان الإسماعيلية، اليوم السبت، عمليات تنظيف مصارف المطر في أنفاق المدينة، استعدادا لسقوط الأمطار بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية.

وتابع كرم الشحات رئيس حي ثان الإسماعيلية على مدار يومين متواصلين أعمال تطهير مصارف مياه الأمطار في نفس الثلاثيني، ونفق الممر، ونفق جمال عبدالناصر، للمساعدة في عدم تراكم المياه بداخلها حال سقوط أمطار علي مدينة الإسماعيلية.

انتشار سيارات شفط المياه في شوارع بورسعيد

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع غرف العمليات للأحياء ومدينة بورفؤاد، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لاتخاذ كافه الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ، فى ضوء التحذيرات الصادرة من هيئه الأرصاد الجوية ومركز التنبؤ بوزارة الموارد المائية والرى بوجود حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يومي 20 و21 نوفمبر الجاري.

وأعلن المحافظ أن هناك انتشار مكثف لسيارات الفاكيوم بجميع أنحاء المحافظة لرفع آثار الأمطار وسحب المياه من الشوارع، مشيرا إلى أن جميع الأحياء ومدينة بورفؤاد على أتم الاستعداد لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة المتوقعة خلال الفترة المقبلة، ومعدات سحب وشفط المياه تنتشر فى كل الأحياء.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، الاثنين، انتشار سيارات شفط المياه، الفاكيوم والنافوري، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز في الشوارع وميادين محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، وذلك وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.