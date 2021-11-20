رفع الطوارئ وإلغاء الإجازات وانتشار سيارات شفط المياه بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة من أجل التعامل مع موجة الطقس السيئ؛ وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وتابع المحافظ، أماكن تمركز سيارات الأحياء والمدن، وكذلك سيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأماكن المتفق عليها طبقًا للاجتماعات التنسيقية؛ استعدادًا لسقوط الأمطار.

كيفية استقبال شكاوى المواطنين

وأكد محافظ الغربية، تلقي غرفة العمليات المركزية البيانات على مدار الساعة من غرف العمليات الفرعية، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر؛ للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث يتم استقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار على الرقم 0403341233.

إلغاء الإجازات

كما أصدر محافظ الغربية توجيهاته بإلغاء كافة الإجازات لعمال الوحدات المحلية وانتشارهم في كافة شوارع المحافظة؛ لضمان خلو الشوارع من تجمعات المياه، مؤكدًا استنفار كافة أجهزة المحافظة للتعامل مع موجة الطقس السيئ، حيث وجه رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية، بالتواجد في الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار، موجهًا قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز، الري والحماية المدنية، بالتعاون المشترك مع رؤساء المراكز والمدن لرفع أي تجمعات أول بأول.

وتهيب محافظة الغربية المواطنين، بتوخي الحذر عند السير ومطالبتهم بضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة، الأشجار واللافتات الإعلانية، ذلك إلى جانب الالتزام بالسرعات المحددة في قيادة المركبات.