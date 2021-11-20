ضبط 5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بأسيوط.. «استخرجوا 232 قطعة»

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع السياحة والآثار، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص (له معلومات جنائية)، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط، بالحفر خلسة داخل مسكنه للتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وبرفقته (4 أشخاص)، وتبين وجود 3 حُفر، عمق كل منها حوالي 3 أمتار، والأدوات المستخدمة في الحفر.

ضبط 232 قطعة آثار

كما ضُبطت 232 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام، يُشتبه فـي أثريتها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، بقصد التنقيب عن الآثار، وأن المضبوطات ناتج الحفر بقصد البيع والتربح منها.

وأضاف مالك المسكن، بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي، وبعرض المضبوطات على أحد مفتشي آثار المنطقة أفاد بأثريتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.