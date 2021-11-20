ماذا سيحدث غدا في 6 محافظات تعطلت بها الدراسة؟.. أمطار رعدية ورياح

أصدر عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية أغلبها في شمال الدلتا، قرارات بتعليق وتعطيل الدراسة غدا الأحد الموافق 21 نوفمبر، كإجراء احترازي نظراً للبيان التحذيري الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، وذلك بعدما حذرت الهيئة من موجة عدم استقرار في الأحوال الجوية، التي بدأت اليوم السبت وتمتد حتى الغد، إذ تشهد البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة يصل لـ4 درجات مئوية تصاحبه أمطار متفاوتة الشدة تصل لغزيرة ورعدية في بعض الأحيان.

وجاءت المحافظات التي أعلنت تعطيل الدراسة غدا على النحو التالي وهي استمرار تعليق الدراسة، غدا الاحد، الموافق 21 نوفمبر، لليوم الثاني على التوالي في جميع مدارس محافظة كفر الشيخ والإسكندرية ومطروح، بالإضافة لتعطيل الدراسة للمرة الأولى في مدارس محافظة القليوبية والبحيرة والمنوفية، ومطروح من غدا السبت لحين استقرار الأحوال الجوية.

ووفقا لما أعلنته المحافظات، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في المحافظات التي تشهد غدا تعطيل للدراسة، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

الطقس في الإسكندرية

يسود طقس لطيف نهارا، مائلا للبرودة ليلا كما أنه من المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة، على أن تكون درجات الحرارة العظمي 20 والصغرى 16.

الطقس في كفر الشيخ

تشهد كفر الشيخ طقسا لطيفا نهارا مائلا للبرودة ليلا على كافة مناطق المحافظة، كما أنه من المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

الطقس في البحيرة

ويسود طقس لطيف نهارا على البحيرة مائل للبرودة على الأنحاء كافة في المحافظة، كما أنه من المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا تكون مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

الطقس في القليوبية

أما في محافظة القليوبية، يسود طقس لطيف نهارا مائلا للبرودة ليلا، كما أنه مصحوب بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

الطقس في مطروح

وتشهد محافظة مطروح طقسا لطيفا نهارا مائلا للبرودة ليلا، كما أنه من المتوقع أن تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا مصحوبة بنشاط للرياح على فترات متقطعة.

الطقس في المنوفية

وأخيرا يسود طقس لطيف في المنوفية نهارا، مائلا للبرودة ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة.