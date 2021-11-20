المدرس المعتدى عليه من تلميذ يطلب حماية الشرطة: «أبو الولد بيهددني»

كشف السيد شحاتة السيد، المدرس المعتدى عليه من طالب، منذ أيام، عن تلقيه تهديدات من والد نفس الطالب، الذي اعتدى عليه داخل إحدى مدارس مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، يؤكد فيها أنه سيعتدي عليه ويضربه من جديد، مطالبا رجال الشرطة بضرورة حمايته خوفا من بطش هذا الرجل به، بحسب قوله.

المدرس: الاعتداء حدث أمام الطلاب

وقال «شحاتة»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، اليوم السبت، إن الواقعة بدأت حينما أقدم على تحويل هذا الطالب إلى الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة التي يعمل بها منذ سنتين متطوعا، موضحًا أنه فوجئ بعد ذلك بهذا الطالب ووالده يقتحمان عليه الفصل الدراسي ويعتديان عليه أمام الطلاب.

المدرس: والد الطالب أمره بضربي بالحذاء

وأضاف المدرس المعتدى عليه: «لقيت أبو الولد بيقوله عايزك تضربه باللي في رجلك وتهينه، زي ما أهانك قدام زمايلك»، متسائلا: «أين الإهانة التي شعر بها الطالب حينما حوَّلته للأخصائية الاجتماعية الخاصة بالمدرسة للنظر في المشكلة والمشادة التي تجمعه بطالب آخر في نفس الفصل».

وأوضح، المدرس المعتدى عليه من الطالب ووالده، بأن هذه الواقعة حدثت في تمام التاسعة إلا عشر دقائق صباح الأربعاء الماضي، وبعد دقائق من الحادثة كان رجال الشرطة متواجدين بالمدرسة بعدما تلقت النجدة بلاغا من مدير هذه المدرسة، ليفر هذا الرجل ونجله هاربين، موضحًا أنه حتى الآن لم يتم القبض عليهما، كما أن والد الطالب يتوعده بالكثير من التهديدات، ولهذا يطلب من الشرطة حمايته.