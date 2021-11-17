حريق هائل في مصنع مكرونة مهجور بمنطقة القباري بالإسكندرية

اندلع حريق هائل، مساء اليوم الأربعاء، داخل مصنع مكرونة مهجور في منطقة القباري بجوار بشائر الخير 5 غربي الإسكندرية، ما أسفر عن تدمير محتوياته دون حدوث أي إصابات بشرية.

بلاغ بالحريق

تلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغًا يفيد نشوب حريق بمصنع بشارع 218 بمنطقة القباري، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق بالطابق الثالث بمصنع مكرونة «مهجور» بالمنطقة المشار إليها غرب الإسكندرية بجوار «بشائر الخير 5»، ما أسفر عن تلفيات بالمصنع.

الحماية المدنية تسيطر

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة، بواسطة سيارات إطفاء، وذلك دون حدوث أي إصابات بشرية.

تحرر المحضر بقسم شرطة مينا البصل، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.