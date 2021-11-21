أخبار الدراسة في مصر.. معطلة وغير مسموح بغياب مديري المدارس

«معطلة اليوم».. مثلت هذه العبارة أبرز وأهم أخبار الدراسة في مصر، خاصة بعد صدور عدة قرارات بتطعيها من محافظات شتى أبرزها القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح والمنوفية والقليوبية والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والبحيرة، وذلك بسبب موجة الطقس السيء التي ضربت هذه البلاد وأدت إلى سقوط أمطار غزيرة.

حضور مديري المدارس فعلياً دون غياب، جاءت ضمن أخبار الدراسة في مصر اليوم الأحد الموافق 21 نوفمبر الجاري، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة في بيان لها، على ضرورة حضور مديري المدارس اليوم والاهتمام بمتابعة أي تطورات بشأن الطقس السئ وإبلاغ المديرية بشأنها.

أخبار الدراسة في مصر.. غير مسموح بغياب مديري المدارس

كما شددت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع المدارس بضرورة تفعيل لجنة الحماية المدرسية أثناء حدوث أي ظواهر طبيعية خاصة بسقوط أمطار أو سيول، وذلك يأتي ضمن مجموعة الأخبار المتعلقة بالدراسة في مصر اليوم، وأوضحت المديريات التعليمية في بيانات لها، أنه تم تكشل غرف عمليات مركزية لمتابعة أي تطورات في حالة الطقس.

أخبار الدراسة في مصر.. تفعيل لجنة الحماية المدرسية

وقال مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، إن أخبار الدراسة في مدارس المحافظة اليوم، معطلة بقرار رسمي من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة التنسيق الكامل مع مديري المدارس للتواجد في المدارس ومتابعة تنفيذ قرارات المحافظ.

وأضاف «الجيار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المديرية كثفت من جهودها لمواجهة أي تطورات في حالة الطقس السيئ، موضحاً أنه يتم تفعيل لجنة الحماية المدرسية سواء «أون لاين» أو فعلياً للتدريب على كيفية مواجهة أي موجات شديدة في الطقس تؤثر بالسلب على سير العملية التعليمية.

يذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن قرار تعليق الدراسة في المدارس يعود للمحافظين وليس لوزارة التربية والتعليم، موضحاً أن الوزارة تعمل على متابعة سير العملية التعليمية في جميع المحافظات بصفة مستمرة.