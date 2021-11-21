معهد بالعريش يعلن تحديد موعد موقف الدارسة بسبب الأمطار «فجرا»

أثار إعلان المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش، التابع لوزارة التعليم العالي، استغراب بعض متابعي وسائل التواصل الاجتماعي من موعد تحديد موقف الدارسة سواء بتعطيلها أو انتظامها بالمعهد بعد حالة الطقس السيئ التي شهدتها محافظة شمال سيناء وعدد من محافظات الجمهورية خلال الأيام الماضية.

وكتب المعهد خلال منشور له عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تنويه هام جدا، سيتم الإعلان عن تحديد موقف الدراسة فجر اليوم 21 / 11/ 2021 بناء على تعديلات الأجواء والأحوال الجوية، عميد المعهد الدكتور كمال مراد».

موعد إعلان تحديد موقف الدارسة «فجرا» أثار استغراب البعض، حيث كتب أحدهم تعليقا على منشور المعهد، قائلا: «حاجة غريبة، أول مرة أسمع تحديد موقف الدراسة (فجراً) هو منتظر آذان الفجر ولا السحور»، وكتب آخر: «8:29 المعهد يعلن أن فيه دراسة والمحاضرة كمان دقيقة وعليها أعمال السنة كلها».

وعلق أحد المتابعين على منشور المعهد: «أحنا نفضل صاحيين لحد الفجر ونصلي جماعة مع بعضينا، وبعد كده نشوف القرار مفيش نكمل نوم، فيه بقي برضو هنام علشان فضلنا صاحيين لحد الفجر».