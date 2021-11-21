ضبط 176 قطعة سلاح و263 قضية مخدرات في 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط 176 سلاحا ناريا، بحوزة 166 متهمًا، تنوعت بين «14 بندقية آلية، بندقية رصاص، 19 بندقية خرطوش، 15 طبنجة، 127 فردا محليا، 245 طلقة مختلفة الأعيرة، 15 خزينة متنوعة، 240 قطعة سلاح أبيض».

ضبط 263 قضية مخدرات

وفي مجال تنفيذ الأحكام: جرى تنفيذ 84902 حكم قضائي متنوع، كما ضُبط 263 قضية مخدرات بحوزة 278 متهم، تنوعت بين: «35٫432 كيلو جرام بانجو، 8٫163 كيلو جرام حشيش، 5٫038 كيلو جرام هيروين، 2٫380 كيلو جرام هيدرو، 1٫009 كيلو جرام بودر، 660 جرام أستروكس، 488 جرام شابو، 330 جرام فودو، 300 جرام أفيون، 196 جرام آيس، 20 جرام كيتامين،4381 قرصا مخدرا».

ضبط 3 تشكيلات عصابية

كما جرى ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 7 متهمين، ارتكبوا 25 حادث سرقة متنوعة، و33 متهما هاربا، وضبط 25 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، و342 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 4 سيارات مبلغ بسرقتها.

ضبط 26443 مخالفة مرورية، وفحص 67 من سائقى السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.