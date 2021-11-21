«صديق العائلة» فشل في التحرش بطالبة المنوفية فقتلها

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات العثور على جثة طالبة بها آثار نزيف بالأنف في محافظة المنوفية.

تلقى مركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا بالعثور على جثة «طالبة» بقطعة أرض بدائرة المركز، وبها آثار نزيف بالأنف، ترتدى ملابسها المدرسية وتبين عدم وجود حقيبتها المدرسية، وما قررته والدتها «ربة منزل» بخروج نجلتها صباحًا للتوجه للمدرسة، إلا أنها لم تعد ولم تبلغ بغيابها لانشغالها في البحث عنها.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مزارعًا، تربطه صلة صداقة بأسرة المجني عليها.

المتهم حاول التحرش بالمجني عليها

تبين قيام المتهم بانتظار المجني عليها قبل دخولها المدرسة، واستدرجها إلى شقة خالية بالطابق الثالث بمنزله؛ بزعم إعطائها بعض الملابس ومبلغ مالى وحاول التحرش بها، إلا أنها قامت بالصراخ للاستغاثة فكتم أنفاسها خشية افتضاح أمره مما أسفر عن وفاتها، وعقب ذلك قام بإلقاء جثتها بمكان العثور الملاصق لمنزله.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بحضور أهلية المجنى عليها للسؤال عنها فقام بالادعاء بمحاولة البحث عنها رفقتهم، وانتظر حتى الليل وتخلص من الجثة بمكان العثور الملاصق لمنزله، كما أشعل النيران بالحقيبة المدرسية الخاصة بالمجنى عليها بقطعة أرض زراعية خاصة به، وأرشد عن الحقيبة.