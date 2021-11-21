تفاصيل مصرع 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بالدقهلية (فيديو)

لقي 3 من العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة والمسجلين خطر مصرعهم اليوم، في تبادل لإطلاق النار بين قوات الشرطة بمديرية أمن الدقهلية أثناء مداهمة أحد أوكار المخدرات بمنطقة برمبال القديمة، التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.‏

تشكيل عصابي يتاجر في المواد المخدرة

ووردت معلومات بتكوين تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص تخصص في حيازة وإحراز المواد المخدرة والاتجار فيها، خاصة مخدري الحشيش ونبات البانجو، واتخذوا من مساكنهم وغرفتين مهجورتين خاصة بأحدهم الكائنة بالأراضي الزراعية الكائنة بين عزبتين «حيدر» و«البدري»، التابعين لقرية برمبال القديمة، وكرا للاختباء من قوات الشرطة، ومسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي. واستخدموا في ذلك وسائل انتقال مختلفة، مكونين بؤرة متنقلة شديدة الخطورة لعلانية الإتجار المسلح في المواد المخدرة، كما حازوا أسلحة نارية مختلفة الأعيرة وذخائر حية بقصد تأمين بيعهما واتجارهما في المواد المخدرة.

مواجهات الشرطة مع الخارجين عن القانون

وخرجت القوة لضبط ما يحوزه التشكيل العصابي من مواد مخدرة أو أسلحة نارية وذخائر حية، وفور استشعار المطلوبين للقوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة من أسلحة آلية تجاه قوات الأمن، وبادلتهم القوات بإطلاق النيران، ما أسفر عن مصرع 3 من المسجلين خطر، وهم أحمد إبراهيم البسيوني، 28 سنة، والشهير بأحمد البسيوني، مسجل شقي خطر مخدرات وبلطجة وفرض سيطرة، ومطلوب في قضايا شروع في قتل وخطف ومخدرات وبلطجة وإصابة بعاهة مستديمة، وحسين محمد صقر، 18 سنة، وشهرته حسين الكيال، ومطلوب في قضايا مخدرات وبلطجة، وعمرو يسري زهران، 21 سنة، وشهرته عمرو زهران، ومطلوب في قضايا مخدرات وبلطجة وشروع في قتل.

وضبطت القوات بحوزتهم 3 بنادق آلية، وكمية كبيرة من الذخيرة لذات السلاح، وكمية كبيرة من مخدر يشبه نبات البانجو.