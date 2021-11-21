ضبط 4 تجار مخدرات بينهم سيدة بـ8 كيلو حشيش وهيروين بالقاهرة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ضبط 5.350 كيلو حشيش

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأحد، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة جنوب سيناء»، حال تواجده بدائرة القسم مستقلاً سيارته، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش وزنت 5.350 كيلوجرام».

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسيارة لتسهيل تنقلاته.

ضبط 2.500 كيلو هيروين

كما تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط «شخصين وسيدة»، حال استقلالهم سيارة «قيادة أحدهم وملك والده»، وبحوزتهم «كمية من مخدر الهيروين وزنت 2.500 كيلو جرام - مبلغ مالي- 5 هواتف محمول».

بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم، والهواتف المحمولة؛ لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.