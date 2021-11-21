10 توجيهات من «التعليم» للمدارس في الطقس السيئ: أبرزها فصل الكهرباء

أصدرت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات مجموعة من التعليمات المهمة لجميع المدارس بسبب سقوط أمطار شديدة خلال الساعات الماضية، أبرزها فصل التيار الكهربي عن الفصول، وتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية؛ لتوعية الطلاب ومنتسبي العملية التعليمية بكيفية مواجهة موجات الطقس السيىء.

وأكدت مصادر بمديريات التربية والتعليم، أنه تم التنبيه على جميع المدارس الحكومية والخاصة بضرورة فصل التيار الكهرباء عن جميع الفصول وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات، وصيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم، بجانب مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

نصائح للطلاب بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم التأكد على جميع المدارس بضرورة الاهتمام بنظافة أسطح المدارس، والتأكد من عدم وجود أي مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك الأمطار وعدم ترك أي طالب بالمدرسة أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار، مشددة على ضرورة تقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة في الشوارع خلال سقوط الأمطار حريصًا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء.

تشكيل لجنة إدارة الأزمات بكل مدرسة

وأشارت إلى التأكيد على ضرورة عدم العبث بمياه الأمطار خوفًا من وجود أي خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو بالوعات مفتوحة، وتشكيل لجنة إدارة الأزمات والكوارث بكل مدرسة، وقيام الإذاعة المدرسية بعمل توعية للمجتمع لمدرسي بكيفية التعامل مع الأمطار وكيفية تجنب المخاطر، مؤكدة على ضرورة إخطار الإدارة التعليمية بأي ملاحظات موجودة بالمبنى أو السور على وجه السرعة.

وفي سياق متصل، أكد مجدي الجيار، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة الجيزة، أنه تم إلغاء كافة المأموريات للمعلمين بعد سقوط أمطار شديدة، موضحًا أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الالتزام بالقرارات الخاصة بتعطيل الدراسة.