القبض على عنصرين إجراميين بحوزتهما حشيش بـ3 ملايين و800 ألف جنيه بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، اليوم الأحد، القبض على عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك خلال ترويجهما للحشيش بدائرة قسم شرطة ثان العامرية.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والعام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن المركزي، نشاط العنصرين إجراميين، اللذين اتخذا من دائرتي قسمي شرطة أول وثان العامرية بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

300 طربة لمخدر الحشيش

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بحوزته 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلوجراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، كما أمكن ضبط الآخر حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، بحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات 3 ملايين و800 ألف جنيه.

اعتراف المتهمين بحيازة المخدرات

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.