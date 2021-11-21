حقيقة تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية.. المحافظ: القرار يصدر الليلة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه لم يتخذ حتى الآن قرار تعطيل الدراسة غدا الاثنين في الإسكندرية، حيث أنه سيتم اتخاذ القرار بناء على ما ستقوم بإرساله هيئة الأرصاد الجوية من توقعات الطقس غدا، لافتاً إلى أن القرار سوف يصدر مساء اليوم الأحد بعد التأكد من وضع الطقس.

تعطيل الدراسة والعمل جاء حفاظا على صحة المواطنين

وأضاف «الشريف» في بث مباشر لـ«الوطن» منذ قليل على هامش تفقده شارع خالد بن الوليد، أن اتخاذ قرار تعطيل الدراسة والعمل اليوم الأحد جاء نتيجة حالة الطقس السيء الذي يضرب الإسكندرية، حيث كان القرار الأنسب حفاظاً على سلامة المواطنين، مشيراً إلى أنه يأمل أن تكون الأجواء أفضل غدا من أجل عودة الحياة لطبيعتها حرصا على مصالح الناس.

متابعة تصريف كافة تراكمات المياه

فيما أكد أنه كلف شركة الصرف الصحي ورئيس الحي بتكثيف أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بشارع خالد بن الوليد والانتهاء منها جميعا خلال ساعتين، وهو ما قد تم ومن ثم التوجه إلى شارع المعهد الديني لمتابعة تصريف كافة تراكمات المياه، حيث كلف كافة الأجهزة المعنية وشركة الصرف الصحى بسرعة الانتهاء من إزالة كافة تراكمات المياه، وذلك في إطار متابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، ومدى سيولة الحركة المرورية.

أسباب تجمعات مياه الأمطار

فيما ارجع أسباب تجمعات مياه الأمطار بشارع خالد بن الوليد، موضحاً أنها ناتجة عن انخفاض مستوى سطح الأرض بالشارع بالمقارنة لمستويات الشوارع المحيطة به، وهو الأمر الذي أدى إلى انجراف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة إليه التي فاقت الطاقة الاستيعابية للشنايش والمطابق بالشارع، بالإضافة إلى البناء المخالف العشوائي بالشارع الذي أثر على الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف الصحي.