صحة المنوفية: لا إصابات بين المواطنين بسبب الطقس السيئ

أكد الدكتور محمد العسكري مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بالمنوفية، عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ في محافظة المنوفية، من خلال تجهيز المصل الخاص بلدغ الثعابين والعقارب، وكذلك رفع درجة الاستعداد في المستشفيات لاستقبال أي حالة طارئة متعلقة بالطقس السيئ.

العسكري: لا إصابات حتى الآن في المنوفية بسبب الطقس السيئ

وأضاف «العسكري» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوضع في محافظة المنوفية مستقر حتى الآن دون أي إصابات أو حوادث على الطرق السريعة أو الداخلية بسبب سوء الأحوال الجوية، أو حالات صعق بالكهرباء، مشددا على أنه تم رفع حالة الطوارئ لاستقبال أي طارئ قد يحدث في المنوفية بسبب الطقس السيئ.

وأوضح مدير الطب الوقائي في المنوفية، أن مراكز لقاح فيروس كورونا في جميع قرى ومراكز ومدن محافظة المنوفية تعمل بشكل طبيعي على مدار اليوم، دون أي تأثر بتقلبات الطقس التي تضرب محافظة المنوفية، مؤكدا أنه تم زيادة أعداد المراكز المتحركة للقاح كورونا لتطعيم أكبر عدد من المواطنين حفاظا على حياتهم في يظل انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

تطعيم مليون و50 ألف مواطن بالمنوفية بلقاح فيروس كورونا

من جانبه، أكد الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه تم تطعيم مليون و50 ألف مواطن بمحافظة المنوفية بلقاح فيروس كورونا، مؤكدا زيادة مراكز اللقاح على مستوى محافظة المنوفية تسهيلا على المواطنين ولسرعة الانتهاء من تطعيم جميع المواطنين، مشددا على أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية.