سهير البابلي خاضت تجربة الغناء بـ«سي السيد».. وشادية أشادت بصوتها

ما زال اسم الفنانة الراحلة سهير البابلي، متصدراً محركات البحث على «جوجل»، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعدما أعلن زوج ابنتها رضا طعيمة، خبر وفاتها لجمهورها ومحبيها، وذلك في خلال الساعات الماضية، حيث إنها توفيت بداخل أحد المستشفيات في منطقة السادس من أكتوبر.

الفنانة الراحلة سهير البابلي خاضت تجربة الغناء

الفنانة الراحلة سهير البابلي، لم تكن تحقق فقط، نجاحاً كبيراً في السينما، والتليفزيون، والمسرح فقط، ولكنها أيضاً خاضت تجربة الغناء، في خلال منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، عندما طرحت ألبومها الغنائي الأول والوحيد أيضاً، والذي يحمل اسم «سي السيد».

ألبوم «سي السيد» للفنانة الراحلة سهير البابلي

تم طرح ألبوم «سي السيد»، لـ سهير البابلي، في عام 1987، والذي ضم 7 أغنيات، وهي: «سي السيد»، وهي الأغنية الأساسية التي تحمل اسم الألبوم نفسه، و«أهلا» و«استراحة»، و«هيجننوني»، و«أهي دي الناس»، و«الدنيا كده»، و«حب الزمن ده».

فريق عمل ألبوم «سي السيد» لـ سهير البابلي

وتشارك في تأليف الأغنيات وتلحينها كل من: بهجت قمر، وحسن أبو السعود، وسمير الطائر، وخالد الأمير، ومختار السيد، كما شاركها في الغناء أيضاً شريكها في النجاح الممثل الكوميدي أحمد بدير، الذي قدم معها أغنية «سي السيد» والتي حملت اسم الألبوم أيضاً.

شادية أشادت بصوت سهير البابلي

وأشارت الفنانة الراحلة سهير البابلي، إلى أن النجمة الراحلة شادية، عندما استمعت إلى ألبومها «سي السيد»، أعجبت به جداً، كما أشادت بصوتها، حيث قالت في حوار صحفي سابق لها، «يمكنني تكرار تجربة الغناء مرة أخرى أو الاستمرار فيها، ولكني لا أستطيع أن أقوم بعمل حفلات، وسهرات، ومقابلة الجمهور»، قائلة: «الحاجات دي من رابع المستحيلات حدوثها».