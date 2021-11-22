حظك اليوم برج الميزان الاثنين 22-11-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
12:33 ص | الإثنين 22 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الميزان
برج الميزان هو السابع في الأبراج الفرعونية الاثني عشر من دائرة البروج أي قوس من دائرة مسار الشمس، ويعرف عن مولود برج الميزان أنه من السهل خداعه، كما أنه من الشخصيات التي تقدر العمل، وتجعله من أولوياته قبل الأسرة.
تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الميزان مهنيًا
تنصحك الأفلاك بأن تجتهد وأن تعطي انطباعا جيدا لتغير أي صورة خاطئة عنك.
حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا
كن مستعدا لمعالجة أمور عائلية أو شخصية، وتجنب الصدام مع من حولك.
ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 15 أكتوبر.